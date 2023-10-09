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Евро дорожает, доллар подешевел: курс валют на 9 октября

Евро дорожает, доллар подешевел: курс валют на 9 октября
Фото: Depositphotos

В понедельник, 9 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,65 грн/€1. Это на 11 копеек дороже, чем до выходных.

Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,58 грн/$1. Он уменьшился на четыре копейки.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

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Какой курс валют в банках Украины 09.10.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,55 40,55
Доллар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,10 41,10
Доллар 37,70 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 38,70 39,97
Доллар 36,60 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,70 40,25
Доллар 37,40 37,73

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,35 40,25
Доллар 37,35 37,95

Отказ НБУ от фиксированного курса

С 3 октября Национальный банк Украины перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса.

При этому режиму официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Нацбанком.

В НБУ обещают не допускать ни значительного ослабления гривны, ни ее существенного укрепления.

Правила установления наличного курса, по которому население покупает и продает валюту, не изменятся.

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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс доллара
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