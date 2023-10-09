Евро дорожает, доллар подешевел: курс валют на 9 октября
В понедельник, 9 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 38,65 грн/€1. Это на 11 копеек дороже, чем до выходных.
Официальный курс гривны к доллару установлен на уровне 36,58 грн/$1. Он уменьшился на четыре копейки.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 09.10.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,55
|40,55
|Доллар
|37,2
|37,8
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,10
|41,10
|Доллар
|37,70
|38,20
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,70
|39,97
|Доллар
|36,60
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,70
|40,25
|Доллар
|37,40
|37,73
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,35
|40,25
|Доллар
|37,35
|37,95
Отказ НБУ от фиксированного курса
С 3 октября Национальный банк Украины перешел к режиму управляемой гибкости обменного курса.
При этому режиму официальный курс будет определяться на основе курса по операциям на межбанковском рынке, а не устанавливаться директивно Нацбанком.
В НБУ обещают не допускать ни значительного ослабления гривны, ни ее существенного укрепления.
Правила установления наличного курса, по которому население покупает и продает валюту, не изменятся.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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