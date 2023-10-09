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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро дорожчає, долар подешевшав: курс валют на 9 жовтня

Євро дорожчає, долар подешевшав: курс валют на 9 жовтня
Фото: Depositphotos

У понеділок, 9 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,65 грн/€1. Це на 11 копійок дорожче, ніж до вихідних.

Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,58 грн/$1. Він зменшився на чотири копійки.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Зараз дивляться

Який курс валют у банках України 09.10.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,55 40,55
Долар 37,2 37,8

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,10 41,10
Долар 37,70 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 38,70 39,97
Долар 36,60 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,70 40,25
Долар 37,40 37,73

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 39,35 40,25
Долар 37,35 37,95

Відмова НБУ від фіксованого курсу

Із 3 жовтня Національний банк України перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Нацбанком.

У НБУ обіцяють не допускати ані значного послаблення гривні, ані її суттєвого зміцнення.

Правила встановлення готівкового курсу, за яким населення купує та продає валюту, не зміняться.

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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс долара
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