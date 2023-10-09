Євро дорожчає, долар подешевшав: курс валют на 9 жовтня
У понеділок, 9 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 38,65 грн/€1. Це на 11 копійок дорожче, ніж до вихідних.
Офіційний курс гривні до долара встановлено на рівні 36,58 грн/$1. Він зменшився на чотири копійки.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют у банках України 09.10.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,55
|40,55
|Долар
|37,2
|37,8
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,10
|41,10
|Долар
|37,70
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,70
|39,97
|Долар
|36,60
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,70
|40,25
|Долар
|37,40
|37,73
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,35
|40,25
|Долар
|37,35
|37,95
Відмова НБУ від фіксованого курсу
Із 3 жовтня Національний банк України перейшов до режиму керованої гнучкості обмінного курсу.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на основі курсу за операціями на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Нацбанком.
У НБУ обіцяють не допускати ані значного послаблення гривні, ані її суттєвого зміцнення.
Правила встановлення готівкового курсу, за яким населення купує та продає валюту, не зміняться.
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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