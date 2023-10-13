Перед выходными валюта немного подорожала: курс евро и доллара в банках на 13 октября

Сегодня, 13 октября, Национальный банк Украины курс евро установил на уровне 38,64 грн — это на 1 коп. дороже, чем днем ранее.

Официальный курс доллара НБУ установил на уровне 36,39 грн. Накануне доллар стоил 36,43 грн.

Какой курс валют в банках Украины 13.10.2023:

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Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 39,65 40,65 Доллар 37,20 37,80

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,15 41,15 Доллар 37,50 38,20

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа Евро 38,70 40,00 Доллар 36,48 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа Евро 40,00 41,30 Доллар 37,40 37,76

Курс валют в УкрСиббанке:

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