Марта Бондаренко, редактор ленты
Перед выходными валюта немного подорожала: курс евро и доллара в банках на 13 октября
Сегодня, 13 октября, Национальный банк Украины курс евро установил на уровне 38,64 грн — это на 1 коп. дороже, чем днем ранее.
Официальный курс доллара НБУ установил на уровне 36,39 грн. Накануне доллар стоил 36,43 грн.
Какой курс валют в банках Украины 13.10.2023:
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Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,65
|40,65
|Доллар
|37,20
|37,80
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,15
|41,15
|Доллар
|37,50
|38,20
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|38,70
|40,00
|Доллар
|36,48
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,00
|41,30
|Доллар
|37,40
|37,76
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,50
|40,40
|Доллар
|37,40
|37,95
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Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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