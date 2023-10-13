Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Перед вихідними валюта трохи здорожчала: курс євро та долара в банках на 13 жовтня
Сьогодні, 13 жовтня, Національний банк України курс євро встановив на рівні 38,64 грн – це на 1 коп. дорожче, ніж днем раніше.
Офіційний курс долара НБУ встановив на рівні 36,39 грн. Напередодні долар коштував 36,43 грн.
Який курс валют у банках України 13.10.2023:
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Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,65
|40,65
|Долар
|37,20
|37,80
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,15
|41,15
|Долар
|37,50
|38,20
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|38,70
|40,00
|Долар
|36,48
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,00
|41,30
|Долар
|37,40
|37,76
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|39,50
|40,40
|Долар
|37,40
|37,95
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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