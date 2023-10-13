Перед вихідними валюта трохи здорожчала: курс євро та долара в банках на 13 жовтня

Сьогодні, 13 жовтня, Національний банк України курс євро встановив на рівні 38,64 грн – це на 1 коп. дорожче, ніж днем раніше.

Офіційний курс долара НБУ встановив на рівні 36,39 грн. Напередодні долар коштував 36,43 грн.

Який курс валют у банках України 13.10.2023:

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Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 39,65 40,65 Долар 37,20 37,80

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,15 41,15 Долар 37,50 38,20

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж Євро 38,70 40,00 Долар 36,48 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж Євро 40,00 41,30 Долар 37,40 37,76

Курс валют в УкрСиббанку:

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