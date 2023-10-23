Україна отримала дев’ятий транш допомоги від ЄС у розмірі €1,5 млрд – Шмигаль
Україна отримала від Європейського Союзу дев’ятий транш макрофінансової допомоги в розмірі €1,5 млрд.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить €15 млрд. За словами глави уряду, це один із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою.
– Зараз спільно з Єврокомісією ми працюємо над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним обсягом €50 млрд. Розраховуємо наступного року отримати з них €18 млрд, – повідомив Шмигаль.
Він також висловив вдячність європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною.
У грудні 2022 року Рада Євросоюзу погодила надання Україні допомоги у розмірі €18 млрд протягом 2023 року. 17 січня Україна отримала перший транш у розмірі €3 млрд.
Повідомлялося, що майбутні виплати Україні в межах допомоги у розмірі €1,5 млрд на місяць продовжуватимуться з березня й залежатимуть від задовільного прогресу у виконанні узгоджених умов, а також постійного дотримання вимог до звітності.
22 вересня Україна отримала від ЄС восьмий транш у розмірі €1,5 млрд у межах макрофінансової допомоги.
Джерело: Денис Шмигаль
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