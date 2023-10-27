Снижение ставки НБУ до 16%: как это повлияет на кредиты и депозиты украинцев

Правление Национального банка Украины в третий раз с июля снизило учетную ставку – на этот раз до 16%. Решение начало действовать уже с 27 октября.

Что такое учетная ставка НБУ и как ее снижение может повлиять на курс гривны, проценты по кредитам и депозитам украинцев – далее в материале.

Что такое учетная ставка

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Учетная ставка – это ключевой монетарный инструмент Нацбанка. С его помощью НБУ устанавливает ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка.

То есть, это показатель стоимости денег в стране. На него ориентируются все участники рынка.

Учетная ставка определяет процент, под который коммерческий банк может получить рефинансирование Нацбанка (т.е. взять кредит). От уровня ставки зависит процент, под который банки предоставляют кредиты или депозиты для граждан и бизнеса.

Нацбанк использовал учетную ставку как один из способов сдерживания инфляции.

До начала полномасштабной войны учетная ставка держалась на уровне 10%. В июне 2022 года НБУ повысил ее сразу до 25%. На таком уровне она оставалась больше года.

С 28 июля 2023 года ставку снизили до 22%, с 15 сентября – до 20% и наконец с 27 октября – до 16%.

Снижение учетной ставки: детали решения НБУ

Хотя Нацбанк и снизил учетную ставку до 16%, однако стоимость денежных средств для банков фактически не изменилась.

Ведь НБУ оставил неизменными процентные ставки по своим операциям с банками:

Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам по-прежнему составит 20% (равна учетной ставке +4 процентных пункта). Речь идет о депозитах, которые коммерческие банки могут положить в НБУ, разместив там свои деньги.

По кредитам рефинансирования ставка сохранится на уровне 22%.

То есть НБУ снизил учетную ставку, но не стоимость денег на рынке.

– Сохранение неизменными ставок по операциям с банками имеет целью поддержать привлекательность гривневых активов на уровне, который есть сегодня, никоим образом не подрывая курсовую устойчивость, — заявил во время брифинга глава Национального банка Андрей Пышный.

Снижение учетной ставки произошло на фоне улучшения экономических прогнозов НБУ. Так, Нацбанк улучшил прогноз роста ВВП с 2,9 до 4,9%. А прогноз инфляции к концу 2023 года снизил с 10,6% до 5,8%.

Как снижение учетной ставки повлияет на кредиты и депозиты

Экономические эксперты, с которыми пообщались Факты ICTV, объяснили, что решение НБУ не повлияет на ставки по кредитам и депозитам украинцев.

Поскольку стоимость денег на рынке не изменилась, не стоит ожидать и удешевления кредитов.

– Учетную ставку снизили до 16%, но ставку по депозитным сертификатам НБУ оставили на уровне 20%. Это совершенно аномальное явление. Обычно ставка по депозитным сертификатам была ниже учетной. У банков останется возможность зарабатывать 20% годовых на депозитных сертификатах, и поэтому кредитовать кого-то по меньшей ставке они, конечно, не будут, — отметил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в комментарии Фактам ICTV.

По его словам, снижение учетной ставки до 16% повлияет только на количество денег, которые правительство перечисляет в пользу НБУ. Поскольку в портфеле Нацбанка есть военные облигации, выпущенные Министерством финансов, и доходность по ним привязана к учетной ставке. То есть после снижения ставки Минфин будет платить по облигациям меньший процент.

Согласен с тем, что решение НБУ никак не повлияет на ставки по кредитам и депозитам, и инвестиционный банкир Сергей Фурса.

– Это никак не повлияет на украинцев. Потому что де-факто Нацбанк ничего не изменил на рынке. Снижение ставки произошло сугубо формально. НБУ изменил правила, по которым деньги предоставляются банкам. И собственно стоимость денег в экономике, то есть стоимость денег для банков не изменилась, – подчеркнул Фурса в комментарии Фактам ICTV.

По мнению экономического эксперта, члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, очередное снижение учетной ставки “имело больше политический характер”.

– Чтобы продемонстрировать обществу, что инфляция очень сильно снизилась. На самом деле, главное в этом решении НБУ не ставка, а что они изменили прогноз до конца этого года… То есть Нацбанк своим решением продемонстрировал положительные сдвиги в украинской экономике, – рассказал он.

По мнению Нацбанка, снижение ставки до 16% будет стимулировать банки более активно конкурировать за депозиты населения. На сегодняшний день ставки по гривневым депозитам близки к 14,5%.

– Благодаря тому, что ставки по операциям НБУ с банками остаются неизменными, банки смогут и дальше предлагать населению достаточно высокие ставки по гривневым депозитам. Это позволяет гражданам защитить свои средства от инфляции, — заявили в Национальном банке.

Повлияет ли снижение ставки НБУ на курс гривны

Как известно, Национальный банк перешел от фиксированного к управляемому гибкому курсообразованию. В НБУ не прогнозируют изменения курса гривны после уменьшения ставки до 16%.

– Курс движется в обе стороны. По состоянию на сегодняшний день произошло даже определенное усиление курса… Мы не ожидаем никакого ощутимого негативного влияния на курс и состояние рынка от принятых решений, – подчеркнул глава НБУ Андрей Пышный.

По состоянию на 27 октября официальный курс гривны по отношению к доллару составляет 36,51 грн/$1, а курс гривны к евро – 38,47 грн/€1.

В Национальном банке не исключают, что в декабре учетная ставка будет снижена еще на один процентный пункт – до 15%.

В то же время, продолжение цикла снижения ставки в 2024 году зависит от устойчивости курса гривны и инфляционной динамики.

Источник : НБУ

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