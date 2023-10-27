Зниження ставки НБУ до 16%: як це вплине на кредити та депозити українців

Правління Національного банку України втретє з липня знизило облікову ставку – цього разу до 16%. Рішення почало діяти вже з 27 жовтня.

Що таке облікова ставка НБУ та як її зниження може вплинути на курс гривні, відсотки за кредитами та депозитами українців – далі в матеріалі.

Що таке облікова ставка

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Облікова ставка – це ключовий монетарний інструмент Нацбанку. З його допомогою НБУ встановлює орієнтир вартості залучених і розміщених грошових коштів для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку.

Тобто це показник вартості грошей у країні. На нього орієнтуються всі учасники ринку.

Облікова ставка визначає відсоток, під який комерційний банк може отримати рефінансування Нацбанку (тобто взяти кредит). Від рівня ставки залежить відсоток, під який банки надають кредити чи депозити громадянам і бізнесу.

Нацбанк використовував облікову ставку як один із методів стримування інфляції.

На початок повномасштабної війни облікова ставка трималася на рівні 10%. У червні 2022 року НБУ підвищив її одразу до 25%. На такому рівні вона залишалася понад рік.

З 28 липня 2023 року ставку знизили до 22%, з 15 вересня – до 20% і, нарешті, з 27 жовтня – до 16%.

Зниження облікової ставки: деталі рішення НБУ

Хоч Нацбанк і знизив облікову ставку до 16%, проте вартість грошових коштів для банків фактично не змінилася.

Адже НБУ залишив незмінними процентні ставки за своїми операціями з банками:

Ставка за тримісячними депозитними сертифікатами, як і раніше, становитиме 20% (дорівнюватиме обліковій ставці + 4 відсоткові пункти). Йдеться про депозити, які комерційні банки можуть покласти в НБУ, розмістивши там свої кошти.

За кредитами рефінансування ставка збережеться на рівні 22%.

Тобто НБУ зменшив облікову ставку, але не вартість грошей на ринку.

– Збереження незмінними ставок за операціями з банками має на меті підтримати привабливість гривневих активів на тому рівні, який є сьогодні, жодним чином не підважуючи курсову стійкість, – заявив під час брифінгу голова Національного банку Андрій Пишний.

Зниження облікової ставки відбулося на тлі покращення економічних прогнозів НБУ. Так, Нацбанк поліпшив прогноз зростання ВВП з 2,9% до 4,9%. А прогноз інфляції на кінець 2023 року знизив з 10,6% до 5,8%.

Як зниження облікової ставки вплине на кредити та депозити

Економічні експерти, з якими поспілкувалися Факти ICTV, пояснили, що рішення НБУ не вплине на ставки за кредитами та депозитами українців.

Оскільки вартість грошей на ринку не змінилася, не варто очікувати й здешевлення кредитів.

– Облікову ставку знизили до 16%, але ставку за депозитними сертифікатами НБУ залишили на рівні 20%. Це абсолютно аномальне явище. Зазвичай ставка за депозитними сертифікатами була нижчою за облікову. У банків залишиться можливість заробляти 20% річних на депозитних сертифікатах, і тому кредитувати когось за меншою ставкою вони звичайно ж не будуть, – зазначив економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ у коментарі Фактам ICTV.

За його словами, зниження облікової ставки до 16% вплине лише на кількість грошей, які перераховує уряд на користь НБУ. Оскільки в портфелі Нацбанку є військові облігації, які випустило Міністерство фінансів, і дохідність за ними прив’язана до облікової ставки. Тобто після зниження ставки Мінфін сплачуватиме за облігаціями менший відсоток.

Згоден із тим, що рішення НБУ жодним чином не вплине на ставки за кредитами й депозитами, і інвестиційний банкір Сергій Фурса.

– Це ніяк не вплине на українців. Тому що де-факто Нацбанк нічого не змінив на ринку. Зниження ставки відбулося суто формально. НБУ змінив правила, за якими гроші надаються банкам. І власне вартість грошей в економіці, тобто вартість грошей для банків, не змінилася, – наголосив Фурса в коментарі Фактам ICTV.

На думку економічного експерта, члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, чергове зниження облікової ставки “мало більше політичний характер”.

– Щоб продемонструвати суспільству, що інфляція дуже знизилася. Насправді головне в цьому рішенні НБУ не ставка, а те, що вони змінили прогноз до кінця цього року… Тобто Нацбанк своїм рішенням продемонстрував позитивні зрушення в українській економіці, – розповів він.

На думку Нацбанку, зниження ставки до 16% стимулюватиме банки більш активно конкурувати за депозити населення. На сьогодні ставки за гривневими депозитами є близькими до 14,5%.

– Завдяки тому, що ставки за операціями НБУ з банками лишаються незмінними, банки зможуть і далі пропонувати населенню достатньо високі ставки за гривневими депозитами. Це дає змогу громадянам захистити свої кошти від інфляції, – заявили в Національному банку.

Чи вплине зниження ставки НБУ на курс гривні

Як відомо, Національний банк перейшов від фіксованого до керованого гнучкого курсоутворення. В НБУ не прогнозують змін курсу гривні після зменшення ставки до 16%.

– Курс рухається в обидва боки. Станом на сьогодні відбулося навіть певне посилення курсу… Ми не очікуємо жодного відчутного негативного впливу на курс та стан ринку від ухвалених рішень, – наголосив глава НБУ Андрій Пишний.

Станом на 27 жовтня офіційний курс гривні до долара становить 36,51 грн/$1, а курс гривні до євро – 38,47 грн/€1.

У Національному банку не виключають, що в грудні облікову ставку буде знижено ще на відсотковий пункт – до 15%.

Водночас продовження циклу зниження ставки в 2024 році залежить від стійкості курсу гривні та інфляційної динаміки.

Джерело : НБУ

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