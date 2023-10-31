Какую пенсию получают чернобыльцы 1 категории в Украине в 2023 году
В марте 2023 года в Украине повысили минимальный размер пенсионных выплат для лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с аварией на ЧАЭС, и участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.
Факты ICTV узнавали, какой размер пенсии получают чернобыльцы 1 категории в 2023 году.
Пенсии для чернобыльцев 1 категории 2023 — размер
Сперва нужно разобраться, кто относится к 1 категории чернобыльцев.
Категория 1 — лица с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от катастрофы, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, больные вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью.
С 1 марта в Украине увеличился минимальный размер пенсионной выплаты. Это высчитывается, исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за год, предшествующий году перерасчета ежемесячного пособия к пенсии.
В Пенсионном фонде Украины сообщают, что в соответствии с законом О внесении изменений в Закон Украины О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы определено, что у чернобыльцев минимальный размер пенсионной выплаты не может быть ниже:
- для лиц с инвалидностью 1 группы — 100% размера средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год;
- для лиц с инвалидностью 2 группы-80%;
- для лиц с инвалидностью 3 группы – 60%.
Кроме того, если ежемесячные размеры пенсии для 1 категории чернобыльцев не достигают таких размеров, то лицам выплачивается ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в сумме, которой не хватает.
Таким образом, с 1 марта 2023 года минимальный размер пенсионной выплаты чернобыльцам 1 категории не может быть ниже 13 376,21 грн (до 01.03.2023 – 12 993,56 грн).
Более того, такой размеры минимальной пенсии устанавливаются независимо от того, согласно какому закону лицу назначена пенсионная выплата.
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