Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Пытали и возили по Газе: власти Израиля подтвердили гибель 23-летней немки Шани Лук, которую похитил ХАМАС
Взрывы в Хмельницкой и Черкасской областях: регионы атаковали дроны
Погибли в объятиях: появились детали расстрела спящей семьи в Волновахе
Польские перевозчики планируют бастовать на границе с Украиной: в чем причина
Выплаты от ООН в Украине увеличили до 3 600 грн
Экономика
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Какую пенсию получают чернобыльцы 1 категории в Украине в 2023 году

Гроші, гривня,
Фото: Pixabay

В марте 2023 года в Украине повысили минимальный размер пенсионных выплат для лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с аварией на ЧАЭС, и участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Факты ICTV узнавали, какой размер пенсии получают чернобыльцы 1 категории в 2023 году.

Пенсии для чернобыльцев 1 категории 2023 — размер

Сперва нужно разобраться, кто относится к 1 категории чернобыльцев.

Сейчас смотрят

Категория 1 — лица с инвалидностью среди участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших от катастрофы, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, больные вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью.

С 1 марта в Украине увеличился минимальный размер пенсионной выплаты. Это высчитывается, исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за год, предшествующий году перерасчета ежемесячного пособия к пенсии.

В Пенсионном фонде Украины сообщают, что в соответствии с законом О внесении изменений в Закон Украины О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы определено, что у чернобыльцев минимальный размер пенсионной выплаты не может быть ниже:

  • для лиц с инвалидностью 1 группы — 100% размера средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии за предыдущий год;
  • для лиц с инвалидностью 2 группы-80%;
  • для лиц с инвалидностью 3 группы – 60%.

Кроме того, если ежемесячные размеры пенсии для 1 категории чернобыльцев не достигают таких размеров, то лицам выплачивается ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии в сумме, которой не хватает.

Таким образом, с 1 марта 2023 года минимальный размер пенсионной выплаты чернобыльцам 1 категории не может быть ниже 13 376,21 грн (до 01.03.2023 – 12 993,56 грн).

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Более того, такой размеры минимальной пенсии устанавливаются независимо от того, согласно какому закону лицу назначена пенсионная выплата.

Читайте также
Что будет с пенсиями в Украине после войны и какие варианты предлагает правительство
пенсіонер

Пенсії, Соціальні виплати, Чорнобильці
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Услуги для ВПЛ в Дії временно не будут работать из-за обновления: что изменится
Какую пенсию получают чернобыльцы 1 категории в Украине в 2023 году
Детские выплаты 2023: какая денежная помощь предусмотрена в Украине
Какую пенсию получают чернобыльцы 1 категории в Украине в 2023 году
Почему не приходят деньги ВПЛ – причины задержки выплат
гроші, гривні, виплати
Не надо обращаться каждому члену семьи отдельно: что изменится в выплатах ВПЛ с 1 ноября
переселенці ПВО
Социальная пенсия в Украине: что это и кто может получить
Гроші

Загрузка

Игры
Видео
Робот-сапер, обезвреживающий мины-лепестки – уникальная разработка украинских изобретателей

Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.

Олег Корниенко
Самые свежие новости с фронта | Ночная атака на Украину | Новости Факты ICTV за 01.11.2023
Какую пенсию получают чернобыльцы 1 категории в Украине в 2023 году
Дагестан – это второй Сектор Газа: реакция главных раввинов на погром в аэропорту
Какую пенсию получают чернобыльцы 1 категории в Украине в 2023 году
Россия модифицирует оружие: чем опасны новые дроны-“газонокосилки”
Какую пенсию получают чернобыльцы 1 категории в Украине в 2023 году
Ей говорили варить борщи, но она вступила в армию: история артиллеристки из-под Бахмута
Какую пенсию получают чернобыльцы 1 категории в Украине в 2023 году
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь