Яку пенсію отримують чорнобильці 1 категорії в Україні у 2023 році
У березні 2023 року в Україні підвищили мінімальний розмір пенсійних виплат для осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з аварією на ЧАЕС, та учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.
Факти ICTV дізнавалися, який розмір пенсії отримують чорнобильці 1 категорії у 2023 році.
Пенсії для чорнобильців 1 категорії 2023 – розмір
Спершу потрібно розібратися, хто належить до 1 категорії чорнобильців.
Категорія 1 – особи з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу.
З 1 березня в Україні збільшився мінімальний розмір пенсійної виплати. Це вираховується, з огляду на середню заробітну плату (дохід) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за рік, що передує року перерахунку щомісячної допомоги до пенсії.
У Пенсійному фонді України повідомляють, що відповідно до закону Про внесення змін до Закону України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи визначено, що в чорнобильців мінімальний розмір пенсійної виплати не може бути нижчим:
- для осіб з інвалідністю 1 групи – 100% розміру середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік;
- для осіб з інвалідністю 2 групи – 80%;
- для осіб з інвалідністю 3 групи – 60%.
Крім того, якщо щомісячні розміри пенсії для 1 категорії чорнобильців не досягають таких розмірів, то особам виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії в сумі, якої не вистачає.
Таким чином, з 1 березня 2023 року мінімальний розмір пенсійної виплати чорнобильцям 1 категорії не може бути нижчим 13 376,21 грн (до 01.03.2023 – 12 993,56 грн).
Ба більше, такий розмір мінімальної пенсії встановлюється незалежно від того, відповідно до якого закону особі призначено пенсійну виплату.
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