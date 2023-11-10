Декретные выплаты 2023 для неработающих: что нужно знать – объясняет эксперт

Рождение ребенка является важным событием. А пособие по беременности и родам – существенная поддержка для будущей матери. Однако какими будут декретные выплаты для неработающих мам в этом году – читайте в материале.

Декретные выплаты 2023 для неработающих: сумма

По словам бухгалтера Елены Панченко, для женщин, не работающих и не состоящих на учете в Центре занятости, сумма декретных выплат составляет 25% от размера прожиточного минимума.

В 2023 году прожиточный минимум для трудоспособных лиц в расчете на месяц составляет 2589 грн. Поэтому размер декретных для неработающих женщин составляет в месячном размере 647 грн.

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Кто имеет право на декретные выплаты и как их получить

Эксперт утверждает, что в Украине у каждой женщины есть право на декретные выплаты. Однако что касается продолжительности их выплат, то срок также различается. Все зависит от количества детей, ожидаемых женщиной.

Если ожидаете одного ребенка, то декретный отпуск будет составлять 126 календарных дней декрета (70 дней до родов и 56 дней после).

Если женщина вынашивает больше одного ребенка – отпуск будет длиться 140 дней (по 70 дней до и после родов).

Если беременная женщина пострадала в результате Чернобыльской катастрофы, она может рассчитывать на оплату 180 дней декретного отпуска. Для получения таких выплат необходимо обратиться в орган социальной защиты населения по месту жительства.

Декретные выплаты 2023 для неработающих: список документов

В орган социальной защиты населения нужно взять следующие документы:

заявление по установленной форме;

листок нетрудоспособности;

справку из Центра занятости о том, что женщина не состоит на учете;

номер банковского счёта для получения социальной помощи.

Женщины, не застрахованные в системе общеобязательного государственного социального страхования, также имеют право на получение декретной помощи.

военнослужащим предоставляется декретная помощь в размере 100% денежного довольствия;

женщинам, уволенным с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения (предусмотрены декретные в размере 100% среднемесячного дохода);

женщины, зарегистрированные в центре занятости как безработные (предусмотрена помощь в размере 100% минимального размера пособия по безработице);

аспирантки, докторантки, студентки и т.д. (будут предоставлены декретные в размере месячной стипендии);

женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности (не платящие ЕСВ). Для них предусмотрены декретные в размере 25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц;

незанятые женщины. Для них предусмотрены декретные в размере 25% прожиточного минимума для трудоспособного лица, в расчете на месяц.

Список документов для оформления пособия по беременности и родам

Основанием для назначения помощи есть:

заявление матери, составленное по форме, утвержденной Минсоцполитики;

листок нетрудоспособности – выдается женской консультацией, в которой беременная состоит на учете;

справка с основного места службы, учебы о том, что женщина служит, учится;

справка ликвидационной комиссии о том, что женщина уволена с работы по ликвидации предприятия, учреждения и организации;

справка из центра занятости о том, что женщина зарегистрирована в центре занятости как безработная;

справка из банка об открытии счета для получения социальных выплат.

Выплачивают декретные единовременно, за весь период беременности и родов. Чтобы их выплатили, нужно обратиться за получением выплат не позднее чем через полгода со дня окончания отпуска.

Финансовая помощь при рождении ребенка

При рождении ребенка выплачивается 41280 гривен, но не все сразу. Сначала идет единовременная помощь в размере 10320 гривен, другая сумма разбивается на следующие 36 месяцев равными частями по 860 грн в месяц.

Кроме этого, после рождения, в частности в течение 30 дней после рождения ребенка, можно получить пакет малыша. Его можно получить в денежной или натуральной форме.

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