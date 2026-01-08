Народження дитини є важливою подією. А допомога по вагітності та пологах – суттєва підтримка для майбутньої матері. Однак якими будуть декретні виплати для матусь, що не працюють, цього року – читайте в матеріалі.

Декретні виплати 2026 для непрацюючих: сума

У 2025 році для жінок, які не працювали і не перебували на обліку в Центрі зайнятості, сума декретних виплат становила 25% від розміру прожиткового мінімуму (з 1 січня 2025 року він становив 3 028 грн), тобто 757 грн.

Втім, з 1 січня 2026 року держава змінила підхід до підтримки сімей з дітьми, суттєво оновивши правила та розміри виплат.

Зараз дивляться

Із початку 2026 року набрали чинності зміни до законодавства, які охоплюють як порядок призначення “дитячих” допомог, так і їх фінансове наповнення.

У 2026 році призначення та виплата державних соціальних допомог на дітей більше не здійснюються органами соціального захисту населення, адже ці повноваження передані Пенсійному фонду України.

Ба більше, суттєво переглянуто розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для жінок, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, тобто не працюють і не сплачують ЄСВ. У 2026 році така допомога виплачується з розрахунку 7 тисяч гривень на місяць. У результаті за стандартну відпустку тривалістю 126 календарних днів жінка може отримати майже 29,4 тисячі гривень декретних виплат, що в рази більше, ніж у попередньому році.

Жінкам, які перебувають на обліку у Центрі зайнятості допомогу визначають на основі допомоги з безробіття.

Хто має право на декретні виплати та як їх отримати

Право на допологові виплати надає стаття 7 Закону України Про державну допомогу сім’ям з дітьми та пункт 3 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми.

В Україні кожна жінка має право на декретні виплати. Однак що стосується тривалості їх виплат, то термін також різниться. Все залежить від кількості дітей, яких очікує жінка.

Якщо очікує на одну дитину, то декретна відпустка складатиме 126 календарних днів декрету (70 днів до пологів та 56 днів після).

Якщо жінка виношує більше, ніж одну дитину – відпустка триватиме 140 днів (по 70 днів до та після пологів).

Якщо вагітна жінка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, вона може розраховувати на оплату 180 днів декретної відпустки.

Декретні виплати 2026 для непрацюючих: список документів

В органи пенсійного фонду потрібно взяти такі документи:

заяву за встановленою формою;

листок непрацездатності;

довідку з Центру зайнятості про те, що жінка не перебуває на обліку;

номер банківського рахунку для отримання соціальної допомоги.

Жінки, не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, також мають право на отримання декретної допомоги.

військовослужбовцям надається декретна допомога в розмірі 100% грошового забезпечення;

жінкам, які були звільнені з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи (передбачені декретні в розмірі 100% середньомісячного доходу);

жінки, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні (передбачена допомога в розмірі 100% мінімального розміру допомоги по безробіттю);

аспірантки, докторантки, студентки тощо (будуть надані декретні в розмірі місячної стипендії).

Перелік документів для оформлення допомоги по вагітності та пологах

Щоб оформити допомогу, жінці необхідно звернутися до найближчого підрозділу Пенсійного фонду України та подати відповідні відомості. Зокрема, знадобляться:

документ, що підтверджує особу,

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності),

довідка ОК-5, яку можна отримати через застосунок Дія або безпосередньо під час візиту до ПФУ,

медичний висновок про тимчасову непрацездатність у зв’язку з вагітністю та пологами.

Фінансова допомога при народженні дитини

Після народження дитини виплачується 50 000 грн.

Крім цього, після народження, зокрема впродовж 30 днів після народження дитини, можна отримати Пакунок малюка. Його можна отримати у грошовій чи натуральній формі.

Джерело : Урядовий портал