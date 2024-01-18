44% публичных закупок с требованием локализации в декабре прошли с нарушениями – CMD Ukraine
В декабре 2023 года на платформе Prozorro опубликована информация о 875 закупках товаров на сумму 4,5 млрд грн, на которые распространяется требование локализации.
Из них 385 тендеров (44%) прошли с нарушением законодательства о локализации.
Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра CMD Ukraine.
По данным Центра, если бы все товары в этих закупках имели минимально установленный законом на 2023 год 15-процентный уровень локализации, это обеспечило бы около 2 млрд грн налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
В течение декабря на Prozorro объявлено 222 закупки товаров, к которым применяется требование локализации, но в 74 из них это требование не соблюдено.
Кроме того, за этот период было подписано 415 договоров о закупках товаров, подпадающих под требования по локализации, но к 164 из них не были добавлены документы по подтверждению локализации.
Также в ноябре было выполнено 238 договоров, по которым применяется требование локализации, но в 147 из них не была предоставлена фактическая калькуляция по украинской составляющей в предмете закупки.
В пятерку крупнейших заказчиков публичных закупок, где были обнаружены нарушения соблюдения требований локализации, попали:
- Корпорация Киевавтодор – 93,6 млн грн и 52,28 млн грн;
- Второй государственный пожарно-спасательный отряд ГУ ГСЧС в Николаевской области – 65,7 млн грн;
- ОАО Укрнефть – 56,78 млн грн;
- Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений Черниговской ОГА – 38,98 млн грн;
- Департамент образования и науки Харьковской ОГА – 35,86 млн грн.
Также исследование выявило рост количества и объемов нарушений, связанных с внесением поставщиками недостоверных данных в государственный реестр товаров с локализацией.
В частности, таким образом требования по локализации обходят поставщики турецких автобусов.
Наибольшие закупки турецких автобусов в декабре призвели такие государственные компании и учреждения:
- ОАО Укрнефть – 56,78 млн грн;
- Управление государственной охраны Украины – 5,28 млн грн.;
- Кременчугский летный колледж – 4,96 млн грн;
- Терешковский лицей (Полтавская область) – 4,95 млн грн;
Законодательство о локализации в 2023 году требовало при публичных закупках продукции машиностроения наличия в ней не менее 15-процентной составляющей, производимой в Украине.
С января 2024 года этот показатель увеличился до 20%.