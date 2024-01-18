44% публичных закупок с требованием локализации в декабре прошли с нарушениями – CMD Ukraine

В декабре 2023 года на платформе Prozorro опубликована информация о 875 закупках товаров на сумму 4,5 млрд грн, на которые распространяется требование локализации.

Из них 385 тендеров (44%) прошли с нарушением законодательства о локализации.

Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра CMD Ukraine.

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По данным Центра, если бы все товары в этих закупках имели минимально установленный законом на 2023 год 15-процентный уровень локализации, это обеспечило бы около 2 млрд грн налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

В течение декабря на Prozorro объявлено 222 закупки товаров, к которым применяется требование локализации, но в 74 из них это требование не соблюдено.

Кроме того, за этот период было подписано 415 договоров о закупках товаров, подпадающих под требования по локализации, но к 164 из них не были добавлены документы по подтверждению локализации.

Также в ноябре было выполнено 238 договоров, по которым применяется требование локализации, но в 147 из них не была предоставлена фактическая калькуляция по украинской составляющей в предмете закупки.

В пятерку крупнейших заказчиков публичных закупок, где были обнаружены нарушения соблюдения требований локализации, попали:

Корпорация Киевавтодор – 93,6 млн грн и 52,28 млн грн;

Второй государственный пожарно-спасательный отряд ГУ ГСЧС в Николаевской области – 65,7 млн грн;

ОАО Укрнефть – 56,78 млн грн;

Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений Черниговской ОГА – 38,98 млн грн;

Департамент образования и науки Харьковской ОГА – 35,86 млн грн.

Также исследование выявило рост количества и объемов нарушений, связанных с внесением поставщиками недостоверных данных в государственный реестр товаров с локализацией.

В частности, таким образом требования по локализации обходят поставщики турецких автобусов.

Наибольшие закупки турецких автобусов в декабре призвели такие государственные компании и учреждения:

ОАО Укрнефть – 56,78 млн грн;

Управление государственной охраны Украины – 5,28 млн грн.;

Кременчугский летный колледж – 4,96 млн грн;

Терешковский лицей (Полтавская область) – 4,95 млн грн;

Законодательство о локализации в 2023 году требовало при публичных закупках продукции машиностроения наличия в ней не менее 15-процентной составляющей, производимой в Украине.

С января 2024 года этот показатель увеличился до 20%.

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