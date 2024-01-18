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Економіка
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

44% публічних закупівель із вимогою локалізації в грудні відбулося з порушеннями – CMD Ukraine

ВВП гроші
Фото: Pixabay

У грудні 2023 року на платформі Prozorro розміщено інформацію про 875 закупівель товарів на суму 4,5 млрд грн, на які поширюється вимога локалізації.

З них 385 тендерів (44%) відбулись із порушенням законодавства про локалізацію.

Про це свідчать дані дослідження аналітичного центру CMD Ukraine.

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За даними Центру, якби всі товари в цих закупівлях мали мінімально встановлений законом на 2023 рік 15-відсотковий рівень локалізації, це забезпечило б близько 2 млрд грн податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Протягом грудня на Prozorro оголошено 222 закупівлі товарів, до яких застосовується вимога локалізації, але в 74 з них ця вимога не дотримана.

Крім того, за цей період було укладено 415 договорів про закупівлі товарів, які підпадають під вимоги щодо локалізації, але до 164 із них не були додані документи щодо підтвердження локалізації.

Також у листопаді було виконано 238 договорів, щодо яких застосовується вимога локалізації, але в 147 із них не було надано фактичну калькуляцію щодо української складової у предметі закупівлі.

До п’ятірки найбільших замовників публічних закупівель, де виявлено порушення щодо дотримання вимог локалізації, потрапили:

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  • Корпорація Київавтодор – 93,6 млн грн та 52,28 млн грн;
  • Другий державний пожежно-рятувальний загін ГУ ДСНС у Миколаївській області –  65,7 млн грн;
  • ПАТ Укрнафта – 56,78 млн грн;
  • Центр матеріально-технічного забезпечення освітніх закладів Чернігівської ОДА  – 38,98 млн грн;
  • Департамент освіти та науки Харківської ОДА – 35,86 млн грн.

Також дослідження виявило зростання кількості та обсягів порушень, пов’язаних із внесенням постачальниками недостовірних даних до державного реєстру товарів із локалізацією.

Зокрема, таким чином вимоги щодо локалізації обходять постачальники турецьких автобусів.

Найбільші закупівлі турецьких автобусів у грудні здійснили такі державні компанії та заклади:

  • ПАТ Укрнафта – 56,78 млн грн;
  • Управління державної охорони України – 5,28 млн грн;
  • Кременчуцький льотний коледж – 4,96 млн грн;
  • Терешківський ліцей (Полтавська область) – 4,95 млн грн.

Законодавство про локалізацію у 2023 році вимагало під час публічних закупівель продукції машинобудування наявності в ній щонайменше 15-відсоткової складової, виробленої в Україні.

Із січня 2024 року цей показник збільшився до 20%.

ProZorro, держзакупівлі
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