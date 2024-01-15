Минимальный уровень локализации при публичных закупках повысился до 20% — Кисилевский

С января 2024 года минимальный уровень локализации при публичных закупках продукции машиностроения в Украине повысился с 15 до 20%. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

— Это означает, что в каждом условном автобусе, который покупают органы государственной власти, общины и госкомпании, должно быть не менее 20% украинской составляющей, — объяснил нардеп.

Кисилевский также отметил, что с промышленниками нескольких отраслей в течение прошлого года он обсуждал возможное расширение локализации.

— Вполне возможно, что оно станет реальностью уже в 2024 году, — отметил народный депутат.

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Еще одной задачей на 2024 год в сфере публичных закупок, по мнению Кисилевского, является усиление контроля за соблюдением законодательства о локализации. Он подчеркнул, что этот контроль будет становиться все жестче.

— На момент принятия законодательства о локализации, полтора года назад, проникновение импорта в публичные закупки в Украине достигало 38%. В ЕС, куда мы стремимся, этот показатель в районе 5%. И это является не следствием, а одной из весомых причин экономической прочности и благосостояния. А во времена войны еще и способом выживания и обеспечения экономической самодостаточности, — заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития.

Закон Украины №1977-IX, который вносит изменения в Закон О публичных закупках в части требований к степени локализации производства, вступил в силу 14 июля 2022 года.

Фото: Дмитрий Кисилевский

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