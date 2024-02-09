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Кабмин отменит 400 бюрократических процедур для бизнеса

економіка
Фото: Depositphotos

Кабмин работает над пересмотром своей системы регулирования украинского бизнеса, чтобы упразднить многочисленные бумажные процедуры и отчеты.

Целью этих реформ является освобождение частного предпринимательства от лишней волокиты и стимулирование к поддержанию экономики в условиях полномасштабной войны.

Об этом рассказал заместитель министра экономики, отвечающий за процесс внедрения реформ, Алексей Соболев.

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— Основная идея заключается в том, что в сегодняшних условиях люди должны либо воевать, либо работать. Поэтому нам необходимо создать среду, которая не мешает бизнесу работать, и где бизнес сможет работать в максимально удобных условиях, — пояснил чиновник.

По его словам, правительству удалось аннулировать уже около ста документов, прежде требующих заполнения.

Еще 400 бюрократических процедур будут упразднены в этом году, а 500 — оцифрованы и максимально упрощены для владельцев малого и среднего бизнеса.

Выгода для бизнеса в цифрах

Согласно оценкам Минэкономики, после внесения регуляторных изменений предприятия смогут экономить от 12 до 13 миллиардов гривен ($320-345 млн) ежегодно.
Больше всего, по мнению Соболева, от внедренных реформ выиграет сельское хозяйство — ключевой сектор и главный источник дохода в твердой валюте.
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Источник: Reuters
бізнес в Україні, Война в Украине, Экономика Украины
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