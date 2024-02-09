Кабмин отменит 400 бюрократических процедур для бизнеса
Кабмин работает над пересмотром своей системы регулирования украинского бизнеса, чтобы упразднить многочисленные бумажные процедуры и отчеты.
Целью этих реформ является освобождение частного предпринимательства от лишней волокиты и стимулирование к поддержанию экономики в условиях полномасштабной войны.
Об этом рассказал заместитель министра экономики, отвечающий за процесс внедрения реформ, Алексей Соболев.
— Основная идея заключается в том, что в сегодняшних условиях люди должны либо воевать, либо работать. Поэтому нам необходимо создать среду, которая не мешает бизнесу работать, и где бизнес сможет работать в максимально удобных условиях, — пояснил чиновник.
По его словам, правительству удалось аннулировать уже около ста документов, прежде требующих заполнения.
Еще 400 бюрократических процедур будут упразднены в этом году, а 500 — оцифрованы и максимально упрощены для владельцев малого и среднего бизнеса.