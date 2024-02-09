Кабмін скасує 400 бюрократичних процедур для бізнесу
Кабмін працює над переглядом своєї системи регулювання українського бізнесу, щоб скасувати численні паперові процедури та звіти.
Метою цих реформ є звільнення приватного підприємництва від зайвої тяганини та стимулювання до підтримки економіки в умовах повномасштабної війни.
Про це розповів заступник міністра економіки, який відповідає за процес впровадження реформ, Олексій Соболєв.
— Основна ідея полягає в тому, що за сьогоднішніх умов люди мають або воювати, або працювати. Тому нам необхідно створити середовище, яке не заважає бізнесу працювати і де бізнес зможе працювати в максимально зручних умовах, – пояснив чиновник.
За його словами, уряду вдалося анулювати вже близько ста документів, які раніше вимагали заповнення.
Ще 400 бюрократичних процедур буде скасовано цього року, а 500 – оцифровано та максимально спрощено для власників малого та середнього бізнесу.
Вигода для бізнесу у цифрах
За оцінками Мінекономіки, після внесення регуляторних змін підприємства зможуть заощаджувати від 12 до 13 мільярдів гривень ($320-345 млн) щорічно.
Найбільше, за підсумками Соболєва, від впроваджених реформ виграє сільське господарство – ключовий сектор та головне джерело доходу у твердій валюті.