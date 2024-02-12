Галущенко о тарифах на электроэнергию: По 6 грн за киловатт точно не будет

Повышение тарифов на электроэнергию не на повестке дня, более того — не обсуждаются даже возможные даты и проекты.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона Єдині новини.

Когда и каким может быть повышение тарифов на электроэнергию

— Во-первых, 6 грн за киловатт точно не будет. Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. Но действительно до конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая, — подчеркнул он.

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По его словам, только в апреле будут смотреть на ситуацию, но пока “у нас нет ни проектов, ни расчетов”.

— НКРЭКУ также не движется в этом направлении. Соответственно, на сегодняшний день на столе никаких проектов решений нет. То есть даты повышения точно нет, — заверил Галущенко.

Откуда взялись 6 грн за киловатт

В конце января народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей в 2024 году могут вырасти вдвое — до почти 6 грн/кВт-ч.

По его мнению, такая либерализация цен позволит двум госкомпаниям прекратить дотирование населения и за год аккумулировать средства для начала достройки 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, а Укргидроэнерго сможет начать строительство Каневской ГАЭС.

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