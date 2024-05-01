В мае 2024 года существенных изменений в курсе доллара к гривне ожидать не стоит.

Об этом рассказал в комментарии Фактам ICTV член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Курс доллара в мае 2024 года — прогноз эксперта

Курс доллара в Украине зависит исключительно от Национального банка. То есть НБУ самостоятельно определяет, что делать со стоимостью валюты в конкретных ситуациях.

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По мнению Пендзина, в мае курс будет в коридоре 39-40 грн за доллар.

— Нацбанк скорее всего будет держать курс где-то до 40 гривен за доллар и переваливать за 40 он не будет. Но и опускаться тоже, — говорит он.

Когда ожидать повышения курса доллара

Экономический эксперт отмечает, что по крайней мере в мае мы вряд ли увидим дальнейший рост курса.

— В июне, возможно, Нацбанк еще немножко поднимет курс, — добавил Пендзин.

Как повлияет помощь США на экономику Украины

24 апреля президент США Джо Байден подписал принятый Конгрессом пакет помощи Украине на $61 млрд. Из них более $7 млрд будут направлены на макрофинансовую помощь бюджету нашей страны.

Пендзин подчеркнул, что помощь американских партнеров повлияет на экономику Украины “успокаивающе”. Без поддержки Соединенных Штатов было бы труднее.

По словам эксперта, всем, что касается макрофинансовой помощи, наша страна фактически полностью на 2024 год обеспечена.

— Макрофин европейцы дают в полном объеме. Мы и так имели на сегодняшний день практически весь объем необходимого финансирования. А эти 7 миллиардов долларов от США просто ставят точку над потребностями Украины по макроэкономическому финансированию, — подчеркнул он.

24 апреля Еврокомиссия выделила Украине новый транш на €1,5 млрд в рамках Фонда для Украины (Ukraine Facility), общий объем которого €50 млрд.

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