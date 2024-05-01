Вище за 40 навряд чи стрибне: що буде з курсом долара в травні 2024 року

У травні 2024 року суттєвих змін у курсі долара до гривні очікувати не варто.

Про це розповів у коментарі Фактам ICTV експерт з економічних питань, член Економічного дискусійного клубу, Олег Пендзин.

Курс долара в травні 2024 року – прогноз експерта

Курс долара в Україні залежить виключно від Національного банку. Тобто НБУ самостійно визначає, що робити з вартістю валюти в конкретних ситуаціях.

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На думку Пендзина, в травні курс буде у коридорі 39-40 грн за долар.

– Нацбанк, найімовірніше, буде тримати курс десь до 40 гривень за долар і перевалювати за 40 він не буде. Але й опускатися теж, – каже він.

Коли очікувати підвищення курсу долара

Економічний експерт зазначає, що принаймні у травні ми навряд чи побачимо подальше зростання курсу.

– В червні, можливо, Нацбанк ще трошки підніме курс, – додав Пендзин.

Як вплине допомога США на економіку України

24 квітня президент США Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет допомоги Україні на $61 млрд. З них понад $7 млрд будуть спрямовані на макрофінансову допомогу бюджету нашої країни.

Пендзин наголосив, що допомога американських партнерів вплине на економіку України “заспокійливо”. Без підтримки Сполучених Штатів було б важче.

За словами експерта, всім, що стосується макрофінансової допомоги, наша країна фактично повністю на 2024 рік забезпечена.

– Макрофін європейці дають у повному обсязі. Ми і так мали на сьогодні практично весь обсяг необхідного фінансування. А ці 7 мільярдів доларів від США просто ставлять крапку над потребами України щодо макроекономічного фінансування, – наголосив він.

24 квітня Єврокомісія виділила Україні новий транш на €1,5 млрд у рамках Фонду для України (Ukraine Facility), загальний обсяг якого €50 млрд.

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