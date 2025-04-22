По состоянию на апрель 2025 года, в соответствии с законодательством Украины, минимальная заработная плата составляет 8000 гривен. Размер минимальной заработной платы влияет на уровень доходов населения, социальные выплаты, а также на формирование фонда оплаты труда на предприятиях всех форм собственности.

Факты ICTV узнавали, как изменится минимальная заработная плата в 2026 году и стоит ли ожидать повышения.

Какая минимальная зарплата будет в 2026 году

Согласно бюджетной декларации, в 2025-2027 годах минимальная заработная плата составит 8000 гривен. Такой уровень сохраняет достигнутые социальные гарантии, учитывая существенный рост зарплаты в 2024 году.

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Оплата труда работников бюджетной сферы будет осуществляться на основе должностного оклада работника первого тарифного разряда Единой тарифной сетки, который останется без изменений и будет соответствовать уровню декабря 2024 года.

Прогнозируемые показатели прожиточного минимума и уровня его обеспечения на 2025-2027 годы сохранены на уровне, установленном в 2024 году. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц, используемый для определения базового оклада судей, госслужащих, а также работников налоговых и таможенных органов, оплата труда которых регламентируется специальными законами, также останется на уровне 2024 года.

Какой будет минимальная зарплата в 2026 году: стоит ли ожидать повышения

По состоянию на апрель 2025 года минимальная оплата труда в Украине зафиксирована на уровне 8000 гривен. Однако существует возможность ее роста в случае принятия законопроекта № 12462.

Согласно этому законопроекту, предусматривается поэтапное повышение в течение 2025 года:

С 1 июля — до 10 100 гривен (ориентировочно 61 грн за час).

С 1 октября — до 11 184 гривен (68 грн за час).

На данный момент этот законопроект находится на рассмотрении в ВР, поэтому ожидать повышения в ближайшее время не стоит. Однако в случае его принятия произойдет значительный рост минимальных стандартов оплаты труда в Украине.

На сегодня минимальная заработная плата в Украине установлена на уровне 8 000 гривен в месяц, или 48 гривен за час. Такой размер определен Законом Украины о Государственном бюджете на 2025 год и действует с 1 января.

В Бюджетной декларации на 2025-2027 год сохраняется текущий уровень минимальной заработной платы в размере 8000 гривен. Это означает, что в последующие два года значительного роста минимальной зарплаты ожидать не следует.

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