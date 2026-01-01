С 1 января 2026 года украинцев ждет масштабный пакет изменений в социальной, медицинской, финансовой и цифровой сферах.

Вырастут пенсии, минимальная зарплата и выплаты для семей с детьми, заработают новые программы поддержки родителей и людей после 40 лет.

Государство обновляет календарь прививок, расширяет цифровые сервисы в Дії и меняет правила соцзащиты.

В то же время бюджет-2026 закрепляет приоритет обороны и сохраняет фокус на поддержке граждан в условиях войны.

Что еще известно о том, какие именно изменения ждут украинцев с 1 января 2026 года – читайте в материале Фактов ICTV.

Обновление Национального календаря профилактических прививок

С 1 января 2026 года в Украине вступает в силу обновленный Национальный календарь профилактических прививок.

В частности, с этой даты начнется вакцинация против ВПЧ, которая будет бесплатной для девочек в возрасте 12-13 лет. Ее будут проводить одной дозой вместо трех, как предполагалось ранее.

Таким образом, Украина присоединится к европейскому подходу в использовании мультикомпонентных вакцин.

Отметим, что новый Календарь профилактических прививок предусматривает обязательную вакцинацию против 11 инфекционных заболеваний:

туберкулез;

гепатит В;

корь;

паротит;

краснуха;

полиомиелит;

дифтерия;

столбняк;

коклюш;

ХИБ-инфекция;

вирус папилломы человека (ВПЧ).

Отметим, что прививки от кори, паротита и краснухи (КПК) отныне будут рекомендовать детям в возрасте 1 и 4 лет, что обеспечит защиту детей в более раннем возрасте, предотвратит тяжелое течение заболевания и развитие осложнений.

Вакцинацию против туберкулеза (БЦЖ) смогут проводить уже через 24 часа после рождения, а не на 3–5 сутки.

Дети в возрасте до 7 месяцев будут получать прививки без предварительного теста, если не будут иметь до этого контакта с больными туберкулезом.

2 000 грн на чекап здоровья для украинцев 40+: детали

С 1 января 2026 года в Украине для граждан старше 40 лет появится возможность получить медицинское обследование на сумму 2000 грн от государства.

Ожидается, что это поможет своевременно выявлять риски и поддерживать состояние организма на должном уровне.

Так, каждый человек соответствующего возраста через 30 дней после дня рождения получит уведомление в приложении Дія с предложением пройти скрининг.

После подтверждения заявки участники получат по 2 тыс. грн на специальную Дія.Картку.

Эти деньги можно будет использовать исключительно для оплаты медицинских услуг в учреждениях, входящих в перечень Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Туда входят как государственные клиники, так и частные и коммунальные медицинские учреждения. К тому же, запись в них не зависит от места регистрации.

В то же время для людей, которые не пользуются приложением Дія, предусмотрели альтернативный вариант – оформление пластиковой банковской карты через подачу заявки в ЦПАУ.

Тогда в течение недели на мобильный телефон придет сообщение о зачислении средств на тот же пакет услуг скрининга.

Что входит в бесплатный чекап:

физикальное обследование – измерение давления, частоты сердечных сокращений, веса, роста и окружности талии;

опрос об образе жизни;

лабораторные исследования (липидограмма, гликированный гемоглобин, а при необходимости – электролиты и креатинин);

оценка ментального здоровья для выявления стресса и тревожности;

консультация врача по оценке рисков сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и предоставление персонализированных рекомендаций.

Обследование будет проходить в течение 60-90 минут, проводить его будут во время одного визита. Оплату нужно будет произвести непосредственно в учреждении.

В случае, если у пациента обнаружат риски или отклонения, ему сразу дадут направление к соответствующему специалисту.

Система также будет отслеживать выполнение этого маршрута. Кроме того, врачи смогут назначать необходимые препараты, которые пациент получит бесплатно или с частичной доплатой по электронному рецепту.

Повышение детских выплат: суммы и условия

Также в 2026 году в Украине вступают в силу изменения по повышению государственных выплат семьям с детьми.

В частности, дородовая помощь для незастрахованных женщин составит 7 тыс. грн, а единовременная выплата при рождении ребенка – 50 тыс. грн и будет назначаться отдельно на каждого ребенка в случае многоплодных родов.

Также сохраняется программа Пакет малыша, который можно получить в натуральном виде или в виде денежной компенсации с 36 недели беременности и до трех месяцев после рождения.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года составит 7 тыс. грн, а для детей с инвалидностью – 10,5 тыс. грн.

Отдельно предусмотрена единовременная выплата Пакет школьника в размере 5 тыс. грн для первоклассников.

В январе 2026 года в Украине стартует государственная программа єЯсла, которая предусматривает ежемесячное пособие родителям детей в возрасте от 1 до 3 лет, вышедших на работу или учебу на полный день.

Размер выплаты составит 8 тыс. грн на ребенка, а для детей с инвалидностью – до 12 тыс. грн.

Средства можно будет использовать на оплату няни, частного детского сада, кружков или ассистента, исключительно по определенному Кабмином перечню услуг.

Выплаты не зависят от дохода семьи и распространяются также на ВПЛ.

Госбюджет-2026: в фокусе – финансирование обороны

Государственный бюджет Украины на следующий год сфокусирован на безопасности и обороне Украины.

Так, прогнозируемый ВВП составляет 10,31 трлн гривен.

Ожидается, что доходы бюджета вырастут до 2,92 трлн грн (на 446,8 млрд грн больше, чем в 2025 году), а расходы – достигнут 4,83 трлн грн (на 134,5 млрд грн больше).

Таким образом, дефицит составит 1,9 трлн гривен, или 18,5% от ВВП.

В документе отмечено, что основной целью государственного бюджета на 2026 год, кроме обеспечения обороны Украины, является оказание поддержки гражданам и создание необходимых условий для экономического роста, даже в условиях войны.

Государство направляет 100% собственных поступлений на нужды Сил обороны, включая денежное обеспечение военных, поддержку их семей, усиление ПВО, а также разработку и производство украинского оружия, в частности дронов.

Общие расходы на армию в 2026 году запланированы на уровне 2,8 трлн грн, что составляет почти 60% от всех расходов бюджета.

Кроме того, предусмотрено финансирование на уровне 1,3 трлн гривен для зарплат военных, а также 709 млрд гривен – на закупку вооружения и военной техники.

Минимальная и средняя зарплата, прожиточный минимум

На социальную поддержку в госбюджете на 2026 год выделено 468,5 млрд грн (на 47,6 млрд грн больше, чем в прошлом году).

Так, предусмотрено повышение социальных стандартов:

минимальная зарплата – с 8 тыс. до 8 647 грн;

общий прожиточный минимум – с 2 920 до 3 209 грн;

прожиточный минимум для трудоспособных лиц – с 3 028 до 3 328 грн;

прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) – с 2 361 до 2 595 грн.

Кроме того, правительство прогнозирует, что средняя зарплата в 2026 году составит 30 032 грн.

В то же время государственный бюджет на 2026 год не предусматривает изменений в размере жилищных субсидий.

Как изменится курс валют в 2026 году

Средний курс доллара на 2026 год заложен в бюджете на уровне 45,7 грн/$1, а средний курс евро – 49,4 грн/€1.

В то же время эти показатели являются лишь расчетными и не влияют на валютную политику Национального банка.

Зарплаты учителей: когда поднимут выплаты

В 2026 году предусмотрено поэтапное повышение заработных плат педагогических и научно-педагогических работников: на 30% с 1 января 2026 года и на 20% с сентября 2026 года. В то же время подходы к оплате их труда останутся неизменными.

Как уточнил министр финансов Украины Сергей Марченко, рост заработных плат начнется с 1 января – в среднем с 16,7 до 21,7 тыс. грн.

Далее, с 1 сентября, указанная сумма составит до 30 тыс. грн.

Повышение зарплат врачей

В 2026 году запланировано и повышение зарплат врачей первичной и экстренной медицинской помощи – до 35 тыс. грн.

Кроме того, рост выплат получат медики прифронтовых регионов.

Это стало возможным благодаря увеличению финансирования программы медицинских гарантий до 191,6 млрд грн (+16,1 млрд грн в госбюджене на 2026 год).

Поддержка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

На поддержку внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в 2026 году в госбюджете предусмотрено 72,6 млрд грн, в частности для тех, кто потерял жилье из-за войны.

Из этой суммы 1,4 млрд грн заложено на новую программу поддержки ВПЛ, прибывших с временно оккупированных территорий.

Также выделены средства на обеспечение жильем по программе єОселя.

На поддержку регионов, включая прифронтовые территории, планируют направить 293 млрд грн.

Эти средства обеспечат оплату труда педагогов, поддержку местных бюджетов, а также финансирование питания детей 1-11 классов, образования, социальной защиты, здравоохранения и компенсацию разницы в тарифах.

Ожидается, что стандартные выплаты для ВПЛ останутся без изменений:

2 тыс. грн – на одного взрослого человека;

3 тыс. грн – на одного ребенка или человека с инвалидностью.

Пенсии в 2026 году

Планируется, что ежегодную индексацию пенсий проведут 1 марта 2026 года.

Процесс должен происходить автоматически, поэтому пенсионеры не должны будут обращаться куда-либо для перерасчета.

Сумма повышения пока неизвестна, поскольку коэффициент перерасчета будет объявлен правительством в течение февраля 2026 года. Вместе с тем некоторые пенсии вырастут и без индексации, но будут зависеть от размера прожиточного минимума.

Так, размер выплат в 2026 году достигнет:

минимальная пенсия вырастет до 2 595 гривен;

максимальная пенсия будет не более 25 950 гривен (10 прожиточных минимумов).

Пенсионеры в возрасте от 70 лет получат ежемесячные доплаты за возраст: 300 гривен для лиц 70 – 74 лет, 456 гривен для 75 – 79 лет, 570 гривен для 80 лет и старше.

В 2026 году для получения пенсии по возрасту в Украине будет необходимо иметь минимум 33 года страхового стажа. Пенсия не будет назначена без официально подтвержденных доходов и документов, подтверждающих страховой стаж.

Роуминг с ЕС: когда будет работать

Уже с 1 января 2026 года украинцы смогут пользоваться мобильной связью в 27 странах Европейского Союза без дополнительных затрат.

И звонки, и SMS, и мобильный интернет в ЕС будут предоставляться на условиях украинского оператора.

В то же время абоненты из ЕС, путешествуя в Украину, будут сохранять свои тарифы.

Таким образом, закреплено полноценное присоединение Украины к политике Roam like at home – общей зоне роуминга ЕС.

Как изменится питание в школах в 2026 году

По новым правилам бесплатное питание в украинских школах станет общенациональной нормой для всех учеников с 1 по 11 класс.

Таким образом, государство возьмет на себя полное обеспечение полноценным питанием около 4,4 миллиона школьников. Нововведение планируется с сентября 2026 года.

Отметим, что ранее бесплатно кормили преимущественно учеников начальных классов и льготные категории, а также учеников 1-11 классов в прифронтовых общинах.

Повышение стипендий в 2026 году

Согласно госбюджету-2026, новые, повышенные размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Речь идет о следующих суммах:

стипендия президента Украины вырастет с 10 000 грн до 20 000 грн в месяц;

стипендия Верховной Рады Украины – с 4 400 грн до 8 800 грн;

стипендия Кабинета министров Украины – с 4 000 грн до 8 000 грн;

минимальная академическая стипендия – с 2 000 грн до 4 000 грн;

повышенная академическая (за особые успехи) – с 2 910 грн до 5 820 грн;

стипендия по отраслевому принципу – с 2 550 грн до 5 100 грн;

стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – с 3 710 грн до 7 420 грн.

Завершение действия 1000 грн Зимней поддержки: дата

В 2026 году 30 июня истечет срок действия 1000 грн Зимней поддержки, полученных через Дію. То есть, средства нужно потратить именно до этой даты.

Напомним, что средства можно тратить только на определенные категории товаров.

В то же время получатели пенсий и социальных выплат через Укрпочту, для которых выплата была сформирована автоматически, и те, кто оформлял заявку самостоятельно через отделение, смогут потратить тысячу до конца февраля 2026 года.

Оформить выплату Зимней поддержки можно было до 24 декабря 2025 года.

Новые правила выплат приемным родителям с 2026 года

С 1 января 2026 года в Украине вступит в силу постановление Кабмина №1241, которым изменяется порядок расчета денежного обеспечения приемным родителям и родителям-воспитателям по принципу деньги ходят за ребенком.

Решение правительства предусматривает повышение выплат за предоставление социальных услуг в приемных семьях и детских домах семейного типа, при этом размер государственной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, остается без изменений.

Согласно новой формуле, с 2026 года выплаты составят:

2,5 прожиточных минимума за первого ребенка;

1,5 прожиточных минимума за каждого следующего;

2 прожиточных минимума за ребенка с инвалидностью;

3,5 прожиточных минимума за ребенка с инвалидностью подгруппы А.

В Кабмине отмечают, что изменения направлены на поддержку семейных форм воспитания и развитие системы защиты детей в условиях военного положения.

Уплата ЕСВ за граждан, находившихся в плену РФ

С 1 января вступает в силу закон Украины №4280-IX, который предусматривает уплату единого социального взноса (ЕСВ) за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

В соответствии с законом, Пенсионный фонд Украины определен плательщиком ЕСВ за:

гражданских лиц, незаконно лишенных свободы из-за агрессии РФ;

лиц, проходивших военную службу, но не получавших денежного обеспечения.

Начисление и уплата взносов будут осуществляться за счет средств государственного бюджета в размере не менее минимального страхового взноса за весь период лишения свободы и в течение шести месяцев после освобождения на основании данных соответствующего реестра.

єНотариат в 2026 году: как воспользоваться

В Дії запустили первые электронные нотариальные услуги, за счет которых нотариусы смогли присоединиться и начать работу с новой современной экосистемой. А первые услуги для граждан будут доступны уже в 2026 году.

Сообщается, что создатели этой системы объединили все нотариальные реестры в одну защищенную экосистему, чтобы граждане получили простой, прозрачный и безопасный доступ к нотариальным действиям.

Среди преимуществ этой системы для нотариусов:

систематизация рутинных процессов;

единое рабочее место;

мгновенный доступ к данным.

единый и удобный интерфейс для всех реестров;

безопасность документов с QR-кодом для мгновенной проверки;

быстрый обмен данными между реестрами и базами;

регистрация каждого нотариального действия;

автоматизация переноса данных по ключевым реестрам.

Как будет работать єНотариат:

В системе предусмотрен электронный кабинет, в котором специалисты смогут выполнять все действия онлайн: проверять личность через Единый демографический реестр, пользоваться реестрами доверенностей и бланков, а также осуществлять нотариальные действия в электронном формате.

Первые онлайн-услуги можно будет получить через мобильное приложение Дія. Пользователь сможет выбрать нотариуса, согласовать время видеосвязи через WebEx (аналогично сервису онлайн-брака) и пройти все необходимые проверки дистанционно.

После идентификации и проверки документов нотариус будет осуществлять действие онлайн с наложением квалифицированных электронных подписей обеих сторон.

Оплатить услугу также можно будет непосредственно в приложении. После подтверждения платежа нотариус получит уведомление в системе є-Нотариат и сможет провести процедуру.

Базовая соцпомощь: изменения с 1 января 2026

В Украине меняют формат поддержки малообеспеченных семей. С 1 января 2026 года действующую социальную помощь планируют трансформировать в базовую социальную помощь, которая объединит отдельные виды государственных выплат.

Базовая социальная помощь станет основным инструментом поддержки уязвимых слоев населения и будет определяться как разница между базовой величиной для семьи и ее среднемесячным совокупным доходом.

Базовая величина составит 100% для первого члена семьи, 70% – для каждого следующего, а для детей до 18 лет и лиц с инвалидностью I–II группы – 100%.

Размер помощи является индивидуальным и привязан к базовой величине, которая сейчас составляет 4 500 грн.

Развод онлайн в 2026 году: как это будет работать

После Нового года в Дии должна заработать новая услуга – развод онлайн для супругов, не имеющих несовершеннолетних детей.

Отметим, что ранее эта процедура требовала нескольких посещений ГРАГС и бумажных документов. Теперь этот процесс станет проще, без очередей и лишних поездок.

После подачи заявления Дія автоматически проверит информацию в реестрах, и через месяц брак будет расторгнут.

Заявление можно будет отозвать до завершения проверки Дія. В случае, если Дія утвердит расторжение брака, свидетельство об этом пришлют по почте на выбранный адрес.

Также выписку о расторжении брака и повторную выдачу свидетельства о расторжении брака можно будет получить на портале Дія.

Минимальный срок – месяц и два дня после подачи заявления. Ожидается, что услуга будет доступна 24/7 из любой точки мира.

Как упростили оформление документов для иностранных защитников

С 16 января 2026 года порядок оформления документов для иностранцев и лиц без гражданства, воюющих в составе Сил обороны Украины или помогающих военным, а также для членов их семей, упрощен.

Постановление Кабмина предусматривает: право на временный вид на жительство для иностранцев, которые не менее шести месяцев помогали Силам обороны; возможность продления пребывания в Украине после истечения срока действия паспортов; отмену отдельных медицинских справок и справок о несудимости; четкий механизм обжалования отказов в иммиграции.

Отдельно упрощены иммиграционные процедуры для семей иностранцев, погибших во время службы в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии или Государственной специальной службе транспорта.

Изменения направлены на уменьшение бюрократии и расширение правовых гарантий для иностранцев, защищающих Украину.

Что сделают для улучшения лечения военных с января 2026 года

Кабинет министров Украины утвердил порядок реализации экспериментального проекта по коррекции рубцовых изменений кожи после ранений и ожогов для военнослужащих и ветеранов.

Программа стартует в начале января 2026 года и будет действовать до 31 декабря 2026 года. Ее цель — обеспечить доступ военных к медицинским услугам, необходимым для физической реабилитации и социальной адаптации.

В Минветеранов уточнили, что с 2026 года государство будет компенсировать такие услуги всем медицинским учреждениям, независимо от формы собственности, при условии наличия лицензии и договора с ведомством. Проект предусматривает применение инъекционных методов и лазерных технологий для уменьшения рубцов, боли и функциональных нарушений после травм и ожогов.

Цифровые пропуска в Киеве в 2026 году: что известно

В Киеве с 2026 года введут цифровые пропуска для передвижения во время комендантского часа. Соответствующее решение принял Совет обороны города Киева.

Киевской городской военной администрации поручили совместно с 12 Армейским корпусом Сухопутных войск ВСУ разработать порядок использования цифровых пропусков, а также инициировать их внедрение в Киевской области.

Отдельно предусмотрено создание информационной системы управления цифровыми пропусками для движения транспорта.

Сейчас комендантский час в Киеве действует с 00:00 до 05:00. В этот период пропуска смогут использовать работники сектора безопасности и обороны и объектов критической инфраструктуры.

Обновления в Армия+ в 2026 году: чего ожидать

В 2026 году мобильное приложение Армия+ для украинских военнослужащих получит масштабные обновления.

Речь идет о третьей версии Армия+, в которой появятся новые разъяснения, документы и возможность обращения к цифровому помощнику. Ключевое нововведение – электронное удостоверение защитника (военный билет или офицерское удостоверение) для подтверждения личности.

Также в приложении добавят данные о зарплате и снаряжении, обновят раздел обучения с короткими видеоформатами и расширят сервисы для командиров, в частности подпись рапортов онлайн. Сейчас Армия+ используют около 1 млн военных, а ежемесячная аудитория достигает 500 тыс. пользователей.

єЧерга для легковых автомобилей

В начале 2026 года Министерство развития общин и территорий Украины планирует запустить пилотный проект электронной очереди еЧерга для легковых автомобилей.

Сначала пилот будет внедрен на одном пункте пропуска, вероятно, Чоп, после чего будет принято решение о масштабировании.

Особенность проекта для легковых автомобилей – значительно больший трафик, чем у грузовиков и автобусов.

Сейчас єЧерга уже обязательна для всех грузовиков и автобусов: за три года через систему осуществлено 2,3 млн пересечений границы грузовым транспортом и 329 тыс. автобусами. В целом за год границу Украины пересекают около 6,6 млн автомобилей.

Проектом єЧерга заинтересовались Словакия и другие страны, которые тестируют украинскую систему для возможного внедрения на своей стороне границы.

Как изменится выезд за границу с 1 января

С 1 января 2026 года письма-информирования для выезда за границу представителей медиа и информационной сферы будет предоставлять Госкомтелерадио. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина №1509.

Новые правила касаются мужчин в возрасте 23-60 лет, работающих в сфере стратегических коммуникаций, медиа и информационной деятельности. Пересечение границы будет возможно при наличии письма Госкомтелерадио с указанием сроков поездки, пункта пропуска и других данных. До вступления в силу изменений ГПСУ принимает письма от Минкультуры.

Также для выезда необходимы:

приглашение иностранной организации с переводом на украинский язык;

загранпаспорт;

военно-учетный документ с отметками ТЦК и СП или электронный военно-учетный документ.

Максимальный срок пребывания за границей – до 60 дней.

Налогообложение электромобилей с 1 января 2026 года

После Нового года в Украине меняются правила налогообложения электромобилей. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

До 31 декабря 2025 года действует льгота: электрокары не облагаются НДС при ввозе и поставке на таможенной территории Украины. Однако с начала 2026 года НДС будет начисляться и при импорте электромобилей, и при их последующей поставке внутри страны, независимо от даты их ввоза или оформления права собственности.

Новые правила распространяются на всех импортеров, включая дилеров и физических лиц. Дилеры обязаны начислять НДС даже на те электрокары, которые были ввезены до 2026 года без налога.

В то же время для граждан, продающих электромобили, ничего не меняется: НДС не уплачивается, поскольку физические лица не являются плательщиками этого налога.

Зарплаты соцработников повысили в 2,5 раза

С 1 января 2026 года в Украине должностные оклады социальных работников вырастут почти в 2,5 раза, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.

Так, к примеру:

Социальный менеджер (15-й тарифный разряд) будет получать 20 607 грн вместо 8 242 грн.

Специалист по социальной работе – 16 932 грн вместо 6 773 грн.

В ведомстве подчеркнули, что повышение зарплат обеспечивает доступность социальной помощи и реабилитационных услуг, а также справедливую поддержку специалистов, которые ежедневно помогают гражданам.

Фиксация европротокола о ДТП в Дії: как это работает

С первого квартала 2026 года в Украине заработает полный цикл оформления европротокола о ДТП в Дії.

Таким образом, в случае дорожно-транспортного происшествия оформление можно будет провести без вызова полиции и бумажной работы – автоматически через приложение Дія.

Приложение подтянет из реестров все необходимые документы:

водительское удостоверение;

техпаспорт;

страхование.

Ожидается, что это устранит риск ошибок, которые ранее приводили к тому, что водители получали отказы в страховых выплатах.

Достаточно будет добавить несколько фото, согласовать информацию с другим участником ДТП и подписать документ с помощью Дія.Підпису.

Через приложение будет виден и статус рассмотрения – без поездок в страховую и без дополнительных обращений.

Оформление европротокола о ДТП через Дію: инструкция

Сформулируйте сообщение о ДТП в Дії. Приложение заполнит все данные из реестров (не будет риска ошибки при заполнении заявления). Добавьте фото с места происшествия. Выберите схему, укажите место, дату и время. Получите согласие от другого участника. Подпишите заявление через Дія.Підпис – это гарантирует документу юридическую силу.

Бесплатные километры по программе 3000 км

Отметим, что программа 3000 км по Украине, которая стартовала в 2025 году, продолжит работать и в 2026 году.

Как и раньше, использовать их можно будет в непиковые периоды, когда есть свободные места, в вагонах плацкарт, купе, региональных поездах и 2 классе Интерсити.

Получить можно до четырех поездок суммарно на 3000 км.

Первый этап программы предлагает доступ на следующие поездки:

№101/102 Николаев – Барвинково (Краматорск); №103/104 (Краматорск) Барвинково – Львов; №109/110 Львов – Николаев; №115/116 Сумы – Киев; №121/122 Николаев – Киев; №127/128 Львов – Запорожье; №141/142 Ивано-Франковск – Чернигов; №143/144 Сумы – Рахов; №39/40 Солотвино – Запорожье; №45/44 Харьков – Ужгород; №47/48 Запорожье – Мукачево; №51/52 Одесса – Запорожье; №53/54 Днепр – Одесса; №61/62 Днепр – Ивано-Франковск; №773/774 Киев – Конотоп; №87/88 Ковель – Запорожье; № 886/888 Фастов – Чернигов; №895/896 Конотоп – Фастов.

Доступными останутся также места в детских купе на рейсах:

№15/16 Харьков – Ясиня;

№17/18 Харьков – Ужгород;

№41/42 Днепр – Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+:

№719/720 Харьков – Киев;

№723/722 Харьков – Киев;

№731/732 Запорожье – Киев.

Рейсы выбирали в результате анализа свободных мест в поездах и с фокусом на поддержку жителей прифронтовых территорий.

В периоды вне горячего сезона Укрзализныця планирует предложить около 250 000 мест в месяц, чтобы стимулировать путешествия именно тех украинцев, для которых определяющим фактором является доступная цена, а не время путешествия, чтобы также несколько разгрузить пик.

Отметим, что расстояние в 3000 км символически обозначает расстояние по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно — это самый длинный на сегодняшний день маршрут в Украине.

Как оформить бесплатный билет за километры УЗ:

Загрузите или обновите приложение. Ваш аккаунт должен быть верифицирован с помощью Дія.Підпис. Найдите отметку 3000, нажмите Принять участие. Выберите нужный поезд с отметкой в 3000. Километры будут использованы при бронировании – их спишут автоматически с бонусного счета.

График УЗ в 2026 году: 11 новых поездов и увеличение числа мест

Согласно новому графику Укрзализныци на 2026 год, УЗ добавит ряд новых сообщений и улучшений существующих рейсов, а также запустит 11 новых поездов и увеличит количество мест на 20%.

Среди ключевых обновлений во внутреннем сообщении:

№47/48 (Краматорск) Барвинково – Чоп;

№33/34 Кривой Рог – Ивано-Франковск;

Обновленный маршрут поезда №113/114 Харьков – Ужгород;

Отдельно в направлении горных реабилитационных центров и курортов в новом графике проложено уже более 40 рейсов, половина из которых – из прифронтовых областей.

Также на постоянной основе будет курсировать региональный поезд Львов – Ворохта. Этот рейс доказал свою востребованность для львовян и поможет создать качественную пересадочную альтернативу для пассажиров из других регионов в пик буковельского сезона.

Продажа билетов по новому расписанию уже открыта в приложении и на сайте Укрзализныци.

Новые детские вагоны от Укрзализныци: куда будут курсировать

В 2026 году УЗ запустит еще два детских вагона на маршрутах в Карпаты. По данным компании, такие вагоны имеют стабильно высокий рейтинг от тех, кто воспользовался услугой – более 90%.

Ожидается, что они будут курсировать в составе поезда 95/96 Киев – Ясиня, который украинцы чаще всего выбирают для семейных путешествий.

Также в новых детских вагонах сделают уникальный дизайн – каждое купе посвящено уникальному месту в Украине. На ярких картинках можно будет увидеть его историю и ознакомиться с животными и растениями, которые там находятся.

Всего на разных маршрутах курсирует 10 детских вагонов, а в новом 2026 году планируют продолжить запуск новых, чтобы малыши могли путешествовать с комфортом.