Як зростав прожитковий мінімум в Україні: статистика за останні 10 років

Прожитковий мінімум — це грошовий еквівалент вартості споживчого кошика, до якого входить базовий набір продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, необхідних для підтримання здоров’я та життєдіяльності людини.

Факти ICTV дізнавалися, як змінювався прожитковий мінімум в Україні за останні 10 років.

Прожитковий мінімум в Україні: статистика за 10 років

Основні правила щодо формування споживчого кошика та застосування прожиткового мінімуму визначені Законом України Про прожитковий мінімум № 966-XIV від 15 липня 1999 року.

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Згідно з підпунктом 4 пункту 2 статті 41 Бюджетного кодексу України, до моменту набуття чинності Законом про Державний бюджет на відповідний рік, прожитковий мінімум застосовується в розмірах і на умовах, які діяли в грудні попереднього бюджетного періоду.

У 2015 році прожитковий мінімум становив 1176 грн на початку року та зріс до 1330 грн у вересні. У 2016 році спостерігалося подальше зростання, досягнувши 1544 грн на кінець року.

Протягом 2017-2019 років прожитковий мінімум продовжував поступово збільшуватися. У 2017 році він коливався від 1544 грн до 1700 грн. У 2018 році зріс до 1853 грн під кінець року. У 2019 році прожитковий мінімум досяг 2027 грн наприкінці року.

У період з 2020 до 2023 року темпи зростання прожиткового мінімуму дещо прискорилися. У 2020 році він зріс до 2189 грн. У 2021 році спостерігалося кілька етапів підвищення, і на кінець року прожитковий мінімум становив 2393 грн. У 2022 та 2023 роках зростання продовжилося, досягнувши 2589 грн на кінець 2023 року.

У 2024 та станом на початок 2025 року прожитковий мінімум зафіксовано на рівні 2920 грн.

На скільки зріс прожитковий мінімум в Україні за останні 10 років

Прожитковий мінімум в Україні з 1 січня 2015 року становив 1176 гривень, а станом на 1 січня 2025 року – 2920 гривень.

Отже, за останні 10 років прожитковий мінімум в Україні зріс на:

2920−1176=1744 гривні

Таким чином, прожитковий мінімум в Україні за останні 10 років зріс приблизно на 148,3%.

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