Сколько получают на руки при минимальной зарплате в 2025 году: отчисления и сумма

Минимальная заработная плата является важным социально-экономическим индикатором, определяющим нижнюю границу оплаты труда в Украине. По состоянию на апрель 2025 года ее размер составляет 8 000 гривен. Однако сумма, которую работник фактически получает на руки, отличается от номинальной из-за обязательных налогов и сборов.

Факты ICTV узнавали, сколько получают на руки при минимальной зарплате в 2025 году и какие именно отчисления осуществляются.

Минимальная зарплата: сколько получают на руки

Основными обязательными платежами с начисленной заработной платы физического лица являются НДФЛ и военный сбор.

Сейчас смотрят

Ставка НДФЛ в Украине составляет 18% от базы налогообложения. Базой налогообложения является начисленная заработная плата, уменьшенная на сумму единого социального взноса (ЕСВ) в части, удерживаемой с работника (хотя с минимальной зарплаты ЕСВ платит работодатель, для расчета НДФЛ берется полная начисленная сумма).

Военный сбор введен в Украине на поддержку Вооруженных сил. Его ставка составляет 5% от начисленной суммы заработной платы.

Сколько получает работник на руки при минимальной зарплате в 2025 году: расчет

Расчет налогов с минимальной заработной платы (8 000 грн):

Сумма НДФЛ (18%): 8000 грн × 0.18 = 1 440 грн

8000 грн × 0.18 = 1 440 грн Сумма военного сбора (5%): 8 000 грн × 0.05 = 400 грн

Зарплата на руки = Начисленная зарплата — НДФЛ — Военный сбор

Зарплата на руки = 8 000 грн — 1 440 грн — 400 грн

Зарплата на руки = 6 160 грн

Итак, с минимальной заработной платы в размере 8 000 гривен в 2025 году будет удержано 1 440 гривен налога на доходы физических лиц и 400 гривен военного сбора. Поэтому минимальная зарплата чистыми на руки в 2025 году — 6 160 гривен.

Напомним, что работодатель также платит за работника единый социальный взнос (ЕСВ), который в 2025 году составляет 22% от начисленной заработной платы (в случае минимальной зарплаты это 1 760 грн). Однако этот платеж не удерживается с работника, а уплачивается предприятием отдельно в Пенсионный фонд и фонды социального страхования. Поэтому при расчете суммы “на руки” ЕСВ не учитывается.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.