Цены на АЗС в мае 2025: эксперт рассказал, как изменится стоимость топлива

Ситуация на топливном рынке постоянно меняется под влиянием как мировых событий, так и внутренних экономических факторов. Из-за этого колеблются цены на бензин, дизель и газ на украинских автозаправочных станциях.

Что будет со стоимостью топлива на АЗС в Украине в мае 2025 года — спрогнозировал аналитик консалтинговой компании Нефтерынок Александр Сиренко.

Цены на топливо в мае 2025 года

Учитывая события, происходящие на рынке, эксперт прогнозирует снижение цен на бензин, газ и дизель на АЗС в мае 2025 года.

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— В первой половине апреля на мировом рынке стремительно подешевела нефть. Вместе с этим важным фактором изменилась ситуация на рынке валюты — относительно гривны стремительно подорожало евро. Это валюта, за которую наши трейдеры покупают ресурс на европейском рынке. Хотя сейчас рынок очень непрогнозируемый, но цены на АЗС должны снизиться, — сказал Сиренко.

Александр отметил, что в течение апреля сети АЗС делали существенные скидки на топливо на выходных — от 5 до 7 грн на литр.

— Это доказывает, что обвал рынка все же дал возможность закупить топливо из Европы по низким оптовым ценам. И в мае мы должны ожидать более дешевого предложение на заправках, — пояснил он.

Эксперт напомнил, что с 1 мая 2025 года в Украине вступает в силу закон, который обязывает добавлять 5% биоэтанола к бензину. Поскольку бензиновая составляющая стала дешевле из-за падения цен на нефть, то можно ожидать общего снижения цен на АЗС, особенно на бензин.

Александр Сиренко также добавил, что на заправках в Украине ожидания спроса преувеличены, а нефтепродукты продаются не так активно, как до начала полномасштабной войны.

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