Ціни на АЗС у травні 2025: експерт розповів, як зміниться вартість пального

Ситуація на паливному ринку постійно змінюється під впливом як світових подій, так і внутрішніх економічних чинників. Через це коливаються ціни на бензин, дизель і газ на українських автозаправних станціях.

Що буде з вартістю пального на АЗС в Україні у травні 2025 року – спрогнозував аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Ціни на пальне у травні 2025 року

З огляду на події, що відбуваються на ринку, експерт прогнозує зниження цін на бензин, газ та дизель на АЗС у травні 2025 року.

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– У першій половині квітня на світовому ринку стрімко подешевшала нафта. Разом із цим важливим чинником змінилася ситуація на ринку валюти – відносно гривні стрімко подорожчало євро. Це валюта, за яку наші трейдери купують ресурс на європейському ринку. Хоч зараз ринок дуже непрогнозований, але ціни на АЗС мають знизитися, – сказав Сіренко.

Олександр зауважив, що протягом квітня мережі АЗС робили суттєві знижки на пальне на вихідних – від 5 до 7 грн на літр.

– Це доводить, що обвал ринку все ж таки дав можливість закупити пальне з Європи за низькими оптовими цінами. І в травні ми маємо очікувати більш дешеву пропозицію на заправках, – пояснив він.

Експерт нагадав, що з 1 травня 2025 року в Україні вступає в силу закон, який зобов’язує додавати 5% біоетанолу до бензину. Оскільки бензинова складова подешевшала через падіння цін на нафту, то можна очікувати на загальне зниження цін на АЗС, особливо на бензин.

Олександр Сіренко також додав, що на заправках в Україні очікування попиту перебільшені, а нафтопродукти продаються не так активно, як до початку повномасштабної війни.

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