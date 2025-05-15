Форум о финансах и инвестициях Forbes Money: дата, темы и спикеры
Форум Forbes Money, который состоится 30 мая в Киеве, будет о финансах и инвестициях. Событие организовует Forbes Ukraine.
На Forbes Money собираются те, кто формирует новые правила игры. Представители власти в сфере экономики, ведущие инвесторы, архитекторы крупных сделок анализируют сценарии, выстраивают стратегии и показывают инструменты, которые работают даже во времена турбулентности. Участников форума ждут панельные дискуссии, интервью с лидерами рынка, практические кейсы и нетворкинг.
Нынешняя программа форума будет сосредоточена на глобальных рисках и возможностях для украинского бизнеса. Среди ключевых тем: геоэкономическая стратегия украинского бизнеса, адаптация компаний, новые инструменты для портфельных и частных инвесторов, какие секторы интересны инвесторам в 2025 году.
Forbes Money: кто будет среди спикеров
Среди спикеров и участников форума:
- Василий Даниляк, СЭО группы компаний ОККО;
- Сергей Тигипко, основатель TAS Group;
- Игорь Мазепа, СЭО инвестиционной компании Concorde Capital;
- Зоя Дроншкевич, директор по бизнес-развитию компании Киевстар, член наблюдательных советов Helsi.me и Uklon;
- Владимир Лавренчук, директор NEQSOL Holding в Украине, глава наблюдательного совета Ощадбанка;
- Александр Паращий, руководитель аналитического департамента Concorde Capital;
- Андрей Усенко, СЕО и соучредитель Твой круг, совладелец КУА Профит.
Форум Forbes Money является прекрасной возможностью разобраться в новых инструментах для инвесторов, узнать о крупных сделках и обсудить финансовые стратегии для укрепления собственного бизнеса. Билеты можно приобрести по ссылке.
Фото: Forbes