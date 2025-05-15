Форум про фінанси та інвестиції Forbes Money: дата, теми та спікери

Форум Forbes Money, який відбудеться у Києві 30 травня, буде про фінанси та інвестиції. Подію організовує Forbes Ukraine.

На Forbes Money збираються ті, хто формує нові правила гри. Економічна влада, провідні інвестори, архітектори великих угод аналізують сценарії, вибудовують стратегії та показують інструменти, які працюють навіть у часи турбулентності. На учасників форуму чекають панельні дискусії, інтервʼю з лідерами ринку, практичні кейси та нетворкінг.

Цьогорічна програма форуму зосередиться на глобальних ризиках і можливостях для українського бізнесу. Серед ключових тем: геоекономічна стратегія українського бізнесу, адаптація компаній, нові інструменти для портфельних та приватних інвесторів, які сектори цікаві інвесторам у 2025 році.

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Forbes Money: хто буде серед спікерів

Серед спікерів і учасників форуму:

Василь Даниляк , СЕО групи компаній ОККО;

, СЕО групи компаній ОККО; Сергій Тігіпко , засновник TAS Group;

, засновник TAS Group; Ігор Мазепа , СЕО інвестиційної компанії Concorde Capital;

, СЕО інвестиційної компанії Concorde Capital; Зоя Дроншкевич , директорка з бізнес-розвитку компанії Київстар, членкиня наглядових рад Helsi.me та Uklon;

, директорка з бізнес-розвитку компанії Київстар, членкиня наглядових рад Helsi.me та Uklon; Володимир Лавренчук , директор NEQSOL Holding в Україні, голова наглядової ради Ощадбанку;

, директор NEQSOL Holding в Україні, голова наглядової ради Ощадбанку; Олександр Паращій , керівник аналітичного департаменту Concorde Capital;

, керівник аналітичного департаменту Concorde Capital; Андрій Усенко, СЕО та співзасновник Твоє коло, співвласник КУА Профіт.

Форум Forbes Money є прекрасною можливістю розібратися у нових інструментах для інвесторів, дізнатися про великі угоди та обговорити фінансові стратегії для зміцнення власного бізнесу. Квитки можна придбати за посиланням.

Фото: Forbes

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