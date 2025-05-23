ЕС восстанавливает квоты на украинскую агропродукцию с июня 2025 года

Европейский Союз согласился на временное возвращение квот на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины.

Это решение создаст дополнительные вызовы для экономики Украины, пострадавшей в результате полномасштабной войны, пишет Bloomberg.

ЕС временно восстановил квоты на украинскую агропродукцию

Квоты, отмененные в начале российского вторжения в 2022 году для поддержки украинских фермеров, были вчера снова введены Европейской комиссией. Об этом сообщил представитель ЕК. По его словам, новые ограничения вступят в силу 6 июня 2025 года.

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Издание отмечает, что это временная мера. ЕС продолжает пересмотр соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Объемы квот до конца 2025 года составят 7/12 от годовых показателей. Поскольку квоты начнут действовать с июня, на 2025 год они установлены не в полном объеме, а только на 7 месяцев — то есть Украина сможет экспортировать меньше, чем обычно в пределах годовой квоты.

Ни одно государство-член ЕС не выступило против этого решения. Однако Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия и Литва воздержались от голосования.

Политическое напряжение из-за протестов фермеров в ЕС

Сельскохозяйственный экспорт является критически важным для украинской экономики. Упрощение торговли с ЕС помогло отечественным фермерам пережить огромные трудности — временную потерю основного экспортного пути через Черное море, минирование полей и мобилизацию.

Однако увеличение поставок относительно дешевой украинской продукции на рынок ЕС вызвало возмущение среди фермеров в таких странах, как Польша, Венгрия и Словакия.

Это вызвало политическое напряжение и призывы к защите национальных рынков даже со стороны государств, которые выступали союзниками Украины, в частности Польши.

Напомним, вчера вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что прекращение режима свободной торговли между Украиной и ЕС не планируется. По ее словам, европейский рынок остается открытым для украинских товаров.

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