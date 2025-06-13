Какой будет пенсия при зарплате 25 000 гривен: пример вычисления

Пенсия – это важная часть будущего каждого украинца.

В условиях современной экономики и изменений в законодательстве стоит знать, по каким принципам она начисляется, от чего зависит ее размер и какие требования нужно выполнить для выхода на заслуженный отдых.

Факты ICTV узнавали, сколько будет пенсии при зарплате в 25 000 гривен и как осуществляется расчет.

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Как посчитать размер пенсии

Расчет пенсии по возрасту в Украине осуществляется в соответствии с формулой, закрепленной в законе Об общеобязательном государственном пенсионном страховании (ст. 27).

О ключевых моментах пенсионных начислений рассказал эксперт по пенсионному делу Сергей Коробкин.

Сумма пенсионного обеспечения определяется так:

П = Зп × Кс

где:

П – размер пенсии;

Зп – средняя заработная плата застрахованного лица;

Кс – коэффициент страхового стажа.

Заработная плата учитывается за период с 1 июля 2000 года до даты выхода на пенсию.

Для вычисления коэффициента зарплаты берутся соотношения ежемесячного дохода человека к средней зарплате по стране. Эти показатели суммируются и далее определяется среднее значение.

Влияет ли стаж на пенсию

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2025 году, необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа.

За каждый год стажа начисляется 1%. Коэффициент страхового стажа определяется как отношение количества месяцев стажа к 1200 (количество месяцев в 100 годах). Например:

20 лет стажа – 20%,

30 лет – 30%,

40 лет – 40%.

Для расчета индивидуального коэффициента зарплаты учитываются все месяцы с июля 2000 года до момента назначения пенсии.

Затем вычисляется средний коэффициент. Если зарплата была примерно на уровне средней по стране, коэффициент будет составлять 1.

На какую пенсию рассчитывать при зарплате 25 000 гривен

По информации Пенсионного фонда Украины, в 2025 году для начисления пенсии принимается во внимание средняя заработная плата за три предыдущих года – с 2022 по 2024-й.

На сегодня этот показатель составляет 15 057,09 грн, и именно он используется как база при расчете пенсионных выплат.

Чтобы узнать, какая будет пенсия при зарплате 25 000 гривен, предположим, что на протяжении всего периода ваша зарплата была стабильной, и соотношение к средней по стране оставалось примерно одинаковым.

В таком случае индивидуальный коэффициент заработной платы равен:

25 000 ÷ 15 057,09 ≈ 1,66

В расчете используем значение 1,7. Предположим, у вас есть 35 лет страхового стажа, что соответствует требованиям для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году. Тогда коэффициент страхового стажа рассчитывается так:

(35 × 12) ÷ 1200 = 0,35

Теперь рассчитаем, какой будет пенсия при зарплате 25 000 гривен:

15 057,09 × 1,7 ≈ 25 597 грн

Пенсия = 25 597 × 0,35 ≈ 8 959 грн

Эксперт отметил, если человек получал в среднем 30 тыс. грн и имеет 30 лет стажа, его пенсия может составлять около 10 тыс. грн.

Как повысить на пенсию

Повысить пенсию можно, влияя на все ключевые составляющие формулы ее начисления.

Основных факторов три, и каждый из них напрямую влияет на конечную сумму пенсионной выплаты.

Коэффициент страхового стажа – это доля, которая зависит от общего трудового стажа человека.

Ежегодно добавляет к пенсии примерно 1% от расчетной зарплаты. То есть, чем дольше вы официально работаете, тем выше будет коэффициент стажа.

Индивидуальный коэффициент зарплаты – это соотношение вашей зарплаты к средней по стране за каждый месяц работы. Чем выше ваша заработная плата, тем больше этот коэффициент.

Например, если вы все время получали вдвое больше среднего по Украине, ваш коэффициент может достигать 2,0.

В таком случае пенсия вырастет вдвое по сравнению с человеком, который имел среднюю по стране зарплату.

Средняя зарплата по стране за последние три года – это показатель, который ежегодно обновляется и учитывается в формуле расчета.

От него напрямую зависит стартовая база, с которой исчисляется размер пенсии.

То есть в год выхода на пенсию имеет значение не только ваш стаж и уровень зарплаты, но и общий уровень зарплат по стране.

Например, если средняя зарплата в 2025 году – 15 057 грн, то рост этого показателя в последующие годы положительно повлияет на пенсионные начисления тем, кто выходит позже.

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