Помощь при усыновлении ребенка в 2025 году: кто имеет право и как оформить
Усыновители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеют право на получение государственной помощи. Ее размер и условия выплат такие же, как и в случае рождения ребенка.
Как получить помощь при усыновлении ребенка в Украине и какие документы нужны, читайте в нашем материале.
Размер помощи при усыновлении ребенка
Сейчас общая сумма составляет 41 280 грн. Из них 10 320 грн выплачивают сразу после оформления помощи, а остальные в течение трех лет равными частями.
Назначение помощи при усыновлении ребенка осуществляется на основании решения суда. Главным условием является подача заявления не позднее чем через 12 месяцев после вступления в силу этого решения.
Если ребенка усыновили супруги, помощь оформляется на одного из родителей по их выбору. В случае усыновления одним лицом — именно оно является получателем помощи. Также заявитель должен быть гражданином Украины и постоянно проживать в стране.
Как оформить помощь при усыновлении ребенка: способы
Подать заявление на оформление помощи можно:
- офлайн в ЦПАУ или органах соцзащиты;
- онлайн, через портал Дія.
В случае подачи заявления офлайн, к нему прилагается копия свидетельства о рождении ребенка, выданного уже после внесения соответствующих изменений на основании судебного решения, а также копия самого решения суда. Во время визита заявитель должен иметь с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
Как оформить помощь при усыновлении ребенка в Дії
Оформить помощь при усыновлении ребенка через портал Дія можно за несколько шагов:
- Зайдите на сайт diia.gov.ua и в разделе Услуги найдите пункт Помощь при усыновлении ребенка.
- Войдите в личный кабинет, используя электронную подпись (КЭП) или систему BankID.
- Заполните онлайн-заявление. В форме необходимо указать личные данные заявителя, данные об усыновленном ребенке, реквизиты решения суда об усыновлении (номер, дата, название суда), информацию из свидетельства о рождении ребенка (выданного после усыновления), банковские реквизиты или другой способ получения выплат.
- После заполнения формы нажмите кнопку Подписать и отправить, используя свой КЭП.
- Ожидайте уведомления о решении. После обработки заявления орган социальной защиты населения сообщит о результате. Оповещение будет отправлено на электронную почту, которая привязана к профилю в Дії.
Весь процесс занимает несколько минут, и не требует личного посещения учреждений. В случае одобрения получите первый платеж 10 320 грн.