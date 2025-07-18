Помощь при усыновлении ребенка в 2025 году: кто имеет право и как оформить

Усыновители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, имеют право на получение государственной помощи. Ее размер и условия выплат такие же, как и в случае рождения ребенка.

Как получить помощь при усыновлении ребенка в Украине и какие документы нужны, читайте в нашем материале.

Размер помощи при усыновлении ребенка

Сейчас общая сумма составляет 41 280 грн. Из них 10 320 грн выплачивают сразу после оформления помощи, а остальные в течение трех лет равными частями.

Сейчас смотрят

Назначение помощи при усыновлении ребенка осуществляется на основании решения суда. Главным условием является подача заявления не позднее чем через 12 месяцев после вступления в силу этого решения.

Если ребенка усыновили супруги, помощь оформляется на одного из родителей по их выбору. В случае усыновления одним лицом — именно оно является получателем помощи. Также заявитель должен быть гражданином Украины и постоянно проживать в стране.

Как оформить помощь при усыновлении ребенка: способы

Подать заявление на оформление помощи можно:

офлайн в ЦПАУ или органах соцзащиты;

онлайн, через портал Дія.

В случае подачи заявления офлайн, к нему прилагается копия свидетельства о рождении ребенка, выданного уже после внесения соответствующих изменений на основании судебного решения, а также копия самого решения суда. Во время визита заявитель должен иметь с собой паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Как оформить помощь при усыновлении ребенка в Дії

Оформить помощь при усыновлении ребенка через портал Дія можно за несколько шагов:

Зайдите на сайт diia.gov.ua Услуги найдите пункт Помощь при усыновлении ребенка.

найдите пункт Войдите в личный кабинет, используя электронную подпись (КЭП) или систему BankID.

Заполните онлайн-заявление. В форме необходимо указать личные данные заявителя, данные об усыновленном ребенке, реквизиты решения суда об усыновлении (номер, дата, название суда), информацию из свидетельства о рождении ребенка (выданного после усыновления), банковские реквизиты или другой способ получения выплат.

После заполнения формы нажмите кнопку Подписать и отправить , используя свой КЭП.

, используя свой КЭП. Ожидайте уведомления о решении. После обработки заявления орган социальной защиты населения сообщит о результате. Оповещение будет отправлено на электронную почту, которая привязана к профилю в Дії.

Весь процесс занимает несколько минут, и не требует личного посещения учреждений. В случае одобрения получите первый платеж 10 320 грн.

Источник : Минсоцполитики

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.