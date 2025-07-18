Допомога при усиновленні дитини у 2025 році: хто має право та як оформити

Усиновлювачі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, мають право на отримання державної допомоги. Її розмір та умови виплат такі ж, як і у випадку народження дитини.

Як отримати допомогу при усиновленні дитини в Україні та які документи потрібні, читайте в нашому матеріалі.

Розмір допомоги при усиновленні дитини

Зараз загальна сума становить 41 280 грн. З них 10 320 грн виплачують одразу після оформлення допомоги, а решту протягом трьох років рівними частинами.

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Призначення допомоги при усиновленні дитини здійснюється на підставі рішення суду. Головною умовою є подання заяви не пізніше ніж через 12 місяців після набуття чинності цим рішенням.

Якщо дитину усиновило подружжя, допомога оформлюється на одного з батьків за їхнім вибором. У випадку усиновлення однією особою – саме вона є отримувачем допомоги. Також заявник має бути громадянином України та постійно проживати в країні.

Як оформити допомогу при усиновленні дитини: способи

Подати заяву на оформлення допомоги можна:

офлайн у ЦНАПі або органах соцзахисту;

онлайн, через портал Дія.

У разі подання заяви офлайн, до неї додається копія свідоцтва про народження дитини, виданого вже після внесення відповідних змін на підставі судового рішення, а також копія самого рішення суду. Під час візиту заявник повинен мати з собою паспорт чи інший документ, що посвідчує особу.

Як оформити допомогу при усиновленні дитини у Дії

Оформити допомогу при усиновленні дитини через портал Дія можна за кілька кроків:

Зайдіть на сайт diia.gov.ua та в розділі Послуги знайдіть пункт Допомога при усиновленні дитини.

Увійдіть до особистого кабінету, використовуючи електронний підпис (КЕП) або систему BankID.

Заповніть онлайн-заяву. У формі необхідно зазначити особисті дані заявника, дані про усиновлену дитину, реквізити рішення суду про усиновлення (номер, дата, назва суду), інформацію зі свідоцтва про народження дитини (виданого після усиновлення), банківські реквізити або інший спосіб отримання виплат.

Після заповнення форми натисніть кнопку Підписати та надіслати , використовуючи свій КЕП.

Очікуйте повідомлення про рішення. Після опрацювання заяви орган соціального захисту населення повідомить про результат. Сповіщення буде надіслано на електронну пошту, яка прив’язана до профілю в Дії.

Увесь процес триває кілька хвилин, і не потребує особистого відвідування установ. У разі схвалення отримаєте перший платіж 10 320 грн.

Джерело : Мінсоцполітики

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