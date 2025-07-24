Цены на АЗС в августе 2025 года: эксперт рассказал, чего ожидать в конце лета

В августе 2025 года на украинских автозаправочных станциях возможны определенные колебания в стоимости бензина, дизеля и газа.

Как изменятся цены на АЗС в конце лета, рассказал аналитик консалтинговой компании Нефтерынок Александр Сиренко.

Что будет с ценами на бензин и дизель

Эксперт отметил, что в течение последних трех недель цены на нефть стабилизировались, поэтому пока нет предпосылок для роста или снижения стоимости топлива на АЗС в Украине.

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— Цены на нефть колеблются в пределах $68-70 за баррель уже почти месяц. Это не $77, как было в середине июня. Это дает возможность гарантировать стабильные оптовые цены на нефтепродукты в Европе. И, соответственно, понятный прогноз на розничные цены на украинских заправках, — сказал Сиренко.

Сейчас средняя цена на 95-й бензин на украинских АЗС составляет 59 грн за литр, на дизельное топливо — 56 грн/литр.

— Я не уверен, что в августе эти отметки существенно изменятся, особенно, что мы пересечем границу в 60 грн за литр, — добавил эксперт.

По словам Сиренко, дефицита на рынке топлива в Украине нет, поэтому цены на АЗС в основном зависят от биржевых котировок и курса валюты.

В то же время имеющийся избыток ресурса пока не приводит к снижению цен для потребителей: заправки удерживают маржу и не спешат менять стоимость бензина или дизеля.

Цены на газ в августе 2025 года

В конце июня на АЗС в Украине газ подорожал на 50 копеек, и с тех пор цена особо не опускалась.

Однако, учитывая события, которые происходят на оптовом рынке, эксперт прогнозирует небольшое снижение стоимости газа в августе 2025 года.

— На 50 копеек — 1 грн может снизиться цена на сжиженный газ на заправках в августе. Сейчас средняя цена составляет около 34 грн за литр. В то же время есть АЗС, которые торгуют газом по 38,50 грн, почти 36 грн. И так же можно найти заправки с газом по 32 грн за литр, — отметил Александр Сиренко.

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