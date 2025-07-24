Ціни на АЗС у серпні 2025 року: експерт розповів, чого очікувати наприкінці літа

У серпні 2025 року на українських автозаправних станціях можливі певні коливання у вартості бензину, дизеля і газу.

Як зміняться ціни на АЗС наприкінці літа, розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Що буде з цінами на бензин і дизель

Експерт зазначив, що впродовж останніх трьох тижнів ціни на нафту стабілізувалися, тому наразі немає передумов для зростання чи здешевшання пального на АЗС в Україні.

Зараз дивляться

– Ціни на нафту коливаються в межах $68-70 за барель вже майже місяць. Це не $77, як було в середині червня. Це дає можливість гарантувати стабільні оптові ціни на нафтопродукти в Європі. І, відповідно, зрозумілий прогноз на роздрібні ціни на українських заправках, – сказав Сіренко.

Наразі середня ціна на 95-й бензин на українських АЗС становить 59 грн за літр, на дизельне пальне – 56 грн/літр.

– Я не впевнений, що в серпні ці позначки суттєво зміняться, особливо, що ми перетнемо межу в 60 грн за літр, – додав експерт.

За словами Сіренка, дефіциту на ринку пального в Україні немає, тож ціни на АЗС здебільшого залежать від біржових котирувань і курсу валюти.

Водночас наявний надлишок ресурсу поки що не призводить до зниження цін для споживачів: заправки утримують маржу і не поспішають змінювати вартість бензину чи дизеля.

Ціни на газ у серпні 2025 року

Наприкінці червня на АЗС в Україні газ здорожчав на 50 копійок, і відтоді ціна особливо не опускалася.

Утім, враховуючи події, які відбуваються на оптовому ринку, експерт прогнозує невелике здешевшання газу в серпні 2025 року.

– На 50 копійок – 1 грн може знизитися ціна на скраплений газ на заправках у серпні. Наразі середня ціна становить близько 34 грн за літр. Водночас є АЗС, які торгують газом по 38,50 грн, майже 36 грн. І так само можна знайти заправки з газом по 32 грн за літр, – зазначив Олександр Сіренко.

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