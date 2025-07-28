Импорт соли в Украину сократился в 2025 году почти на 46%, добыча восстанавливается

В первом полугодии 2025 года Украина существенно сократила объемы импорта соли — на 45,88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт соли в Украине сокращается, добыча восстанавливается: что известно

По данным Государственной таможенной службы, с января по июнь 2024 года импорт составил 211,7 тыс. тонн против 391,2 тыс. тонн годом ранее.

Вместе с уменьшением объемов снизились и расходы на закупку соли за рубежом — до $26,9 млн, что на 48,46% меньше, чем в 2024 году.

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Основными поставщиками остаются Египет (46,09%), Турция (17,57%) и Румыния (13,41%).

Такой спад в импорте объясняется постепенным восстановлением внутренней добычи соли.

В августе 2023 года на Закарпатье была возобновлена добыча на Тереблянском соляном месторождении, которое сможет полностью покрыть потребности Украины в поваренной и технической соли.

В то же время в том же году специальное разрешение на добычу каменной соли получило ООО Планета комфорт из Харькова.

Кроме того, в Долине (Ивано-Франковская обл.) готовится запуск нового солеварочного предприятия.

Сейчас идет проектирование разработки месторождения и экологическая оценка.

Напомним, что после оккупации в 2022 году рудника Артемсоль в Соледаре Украина потеряла главного производителя соли, прекратила экспорт и стала нетто-импортером.

До полномасштабного вторжения страна экспортировала более 700 тыс. тонн соли ежегодно.

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