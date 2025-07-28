Імпорт солі в Україні скоротився в 2025 році майже на 46%, видобуток відновлюється

У першому півріччі 2025 року Україна суттєво скоротила обсяги імпорту солі — на 45,88% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Імпорт солі в Україні скорочується, видобуток відновлюється: що відомо

За даними Державної митної служби, з січня до червня 2024 року імпорт становив 211,7 тис. тонн проти 391,2 тис. тонн роком раніше.

Разом зі зменшенням обсягів знизилися й витрати на закупівлю солі за кордоном — до $26,9 млн, що на 48,46% менше, ніж у 2024 році.

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Основними постачальниками залишаються Єгипет (46,09%), Туреччина (17,57%) та Румунія (13,41%).

Такий спад в імпорті пояснюється поступовим відновленням внутрішнього видобутку солі.

У серпні 2023 року на Закарпатті було відновлено видобуток на Тереблянському соляному родовищі, яке зможе повністю покрити потреби України в кухонній та технічній солі.

Водночас того ж року спецдозвіл на видобуток кам’яної солі отримало ТОВ Планета комфорт з Харкова.

Крім того, у Долині (Івано-Франківська обл.) готується запуск нового солевиварювального підприємства.

Наразі триває проєктування розробки родовища та екологічна оцінка.

Нагадаємо, що після окупації у 2022 році рудника Артемсіль у Соледарі Україна втратила головного виробника солі, припинила експорт і стала нетто-імпортером.

До повномасштабного вторгнення країна експортувала понад 700 тис. тонн солі щороку.

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