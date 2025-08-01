Коммуналка с 1 августа: изменятся ли тарифы на коммунальные услуги

В августе повышение коммунальных тарифов 2025 на общегосударственном уровне не предусматривается. Однако изменится стоимость электроэнергии для бизнеса.

Подробнее о тарифах на коммунальные услуги с 1 августа 2025 года читайте в материале на Фактах ICTV.

Тарифы на газ в августе 2025 года

До мая 2026 года 98% бытовых потребителей, пользующихся услугами Нафтогаза, будут платить стабильную цену — 7,96 грн за кубометр газа. Поэтому тариф на газ в августе останется без изменений.

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Для клиентов других газоснабжающих компаний годовые тарифы в августе 2025 года будут колебаться в диапазоне 7,79-9,99 грн за кубометр, что соответствует предыдущим месяцам.

Хотя месячные тарифы могут корректироваться в соответствии с рыночными условиями, базовыми остаются годовые предложения.

Тарифы на электроэнергию с 1 августа

Повышение тарифов на электроэнергию с 1 августа 2025 года для населения не предусмотрено. Кабмин в апреле утвердил постановление, которое фиксирует тарифы на электроэнергию для населения без изменений до 31 октября 2025 года.

Таким образом, в августе потребители будут платить 4,32 грн за кВт·ч, а владельцы двухзонных счетчиков будут пользоваться ночным тарифом (с 23:00 до 07:00) — 2,16 грн за кВт·ч.

Напоминаем, что с 1 июля 2025 года стандарт напряжения в электросети официально изменился на 230 вольт вместо 220, однако это не повлияет на стоимость электроэнергии.

Рост тарифов на электроэнергию для бизнеса

С 31 июля в Украине вырастет максимальный предельный уровень цен на электроэнергию в периоды пиковой нагрузки. Соответствующее решение было принято 25 июля Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

На рынке “на сутки вперед” (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) установлены следующие предельные цены:

в период с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 — 5 600 грн за МВт·ч;

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 — 6 900 грн за МВт·ч;

с 17:00 до 23:00 — 15 000 грн за МВт·ч.

Минимальная предельная цена для РДН и ВДР осталась без изменений — 10 грн за МВт·ч.

Относительно балансирующего рынка:

с 00:00 до 07:00 установлен верхний предел на уровне 6 600 грн за МВт·ч;

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 — 8 250 грн за МВт·ч;

в вечерний пик с 17:00 до 23:00 — 16 000 грн за МВт·ч.

Минимальная предельная цена на балансирующем рынке составляет 0,01 грн за МВт·ч.

Эти изменения не повлияют непосредственно на бытовых потребителей, поскольку для населения по-прежнему действует единый фиксированный тариф — 4,32 грн за кВт·ч. В то же время, повышение цен ударит по бизнесу и промышленным потребителям. Решение вступает в силу с 31 июля.

Тарифы на воду с 1 августа 2025 года

На уровне НКРЭКУ повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение в августе 2025 года не запланировано.

Сумма в платежках за воду не изменится, однако стоит помнить, что стоимость услуг может отличаться в зависимости от региона. Местные власти имеют право инициировать повышение тарифов на воду 2025 самостоятельно, без согласования с НКРЭКУ.

Поэтому рекомендуем обращаться непосредственно к своему поставщику, чтобы уточнить актуальные тарифы на воду.

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