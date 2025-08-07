Штраф за СЗЧ или уголовная статья: что ждет нарушителя

В условиях полномасштабной войны вопрос ответственности за нарушение воинской дисциплины приобретает особую актуальность. Один из самых частых вопросов, возникающих у военнослужащих и их семей: предусмотрен ли штраф за СЗЧ, или сразу уголовная статья.

Адвокат юридической компании Riyako&partners Екатерина Анищенко объяснила Фактам ICTV, в каких случаях речь идет об административном наказании, а в каких – исключительно о уголовной ответственности со значительными сроками заключения.

Действует штраф за СЗЧ во время военного положения

По словам адвоката, штрафы законом предусмотрены, но не на время действия военного положения. Это означает, что если бы не действовало военное положение, то были бы предусмотрены штрафы за СЗЧ, в частности это отсутствие в воинской части 3 или 7 суток — именно от этого зависит сумма штрафа.

– На время действия военного положения штрафы не предусмотрены – это исключительно уголовная ответственность, которая предусматривает заключение. От инкриминации СЗЧ или дезертирства (статьи 407-408 Уголовного кодекса) зависит срок наказания в виде лишения свободы, – отметила адвокат.

Поскольку указанное правонарушение классифицируется как тяжкое преступление, административная ответственность не применяется – то есть штрафы или административный арест не назначаются в случаях, когда лицо привлекается к уголовной ответственности.

Итак, если отсутствие военнослужащего превышает трое суток и это произошло в условиях военного положения, действия подпадают под уголовную статью, а потому административные штрафы не налагаются.

Размер штрафа за СЗЧ в мирное время

В мирное время или в условиях особого периода (не путать с военным положением) кратковременное самовольное оставление части – на срок от 3 до 10 суток – может наказываться:

Штрафом в размере от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8,5 тыс. грн до 17 тыс. грн), или арестом на гауптвахте сроком до 10 суток.

Если нарушение повторяется в течение года или длится до 10 суток, штрафы увеличиваются – 17 тыс. грн – 34 тыс. грн, или применяется арест на гауптвахте сроком 10-15 суток.

Кроме того, к нарушителю могут быть применены дисциплинарные взыскания: объявление выговора, задержка выплат, понижение в должности и т.д.

Чем отличается СЗЧ от дезертирства

– Здесь надо понимать, что есть большая разница между дезертирством и СЗЧ именно в цели и мотивах, согласно которым военнослужащий покидает свою воинскую часть или боевые позиции. То есть это умысел или желание / нежелание военнослужащего вернуться, – отмечает адвокат.

Если военнослужащий открыто проявляет намерение не возвращаться, то это уже уголовная ответственность по статье о дезертирстве. Если же речь идет о СЗЧ, то это лицо, которое самовольно покинуло место дислокации своей воинской части, однако не сообщило об этом командиру, но намерено вернуться.

– В моей практике самые частые случаи СЗЧ – это, например, невовремя вернулись в воинскую часть после лечения из медицинского центра, не вернулись из отпуска, недовольны своим командованием, психологически не подготовлены и ушли из воинской части. Теперь хотят вернуться в ряды ВСУ, но не в подчинение этого командования. Это все трактуется как СЗЧ, а не дезертирство, – пояснила адвокат.

