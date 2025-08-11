Средняя зарплата в Турции в 2025 году: как она отличается от украинской

В Украине минимальная заработная плата сейчас составляет 8 тыс. грн, а в Турции этот показатель значительно выше.

Подробнее о минимальной и средней зарплате в Турции — читайте в нашем материале.

Какова минимальная зарплата в Турции

Турция подняла минимальную зарплату на 30% в 2025 году.

Минимальная месячная зарплата выросла до 22 104 лир в 2025 году с прежних 17 002 лир, заявил министр труда Ведат Исихан. Этот рост соответствует прогнозам рынка.

Более трети работников получают минимальную зарплату, которая также влияет на формирование других зарплат.

Политики прогнозируют, что инфляция замедлится до 21% в конце 2025 года с нынешних 47,1%.

Какова средняя зарплата в Турции

По данным Евростата, размер средней зарплаты в Турции около €873 в месяц. И это самый низкий показатель среди стран-кандидатов на вступление в ЕС, и единственная страна, где средняя зарплата не доходит до €1 тыс.

С учетом покупательной способности разница в доходах немного сглаживается, но в целом уровень зарплат в Турции все равно значительно ниже, чем в Западной и Северной Европе.

В крупных городах, таких, как Стамбул, зарплаты выше, особенно в сферах финансов, IT и страхования. В то же время в сферах обслуживания и неквалифицированного труда доходы значительно меньше.

Размер средней зарплаты в Турции в 2025 году сильно отличается в зависимости от опыта, навыков, компании, отрасли и региона.

Например, в Стамбуле средняя зарплата составляет примерно €1 200-1 475 до вычета налогов.

Специалисты с дипломом турецкого или престижного европейского университета могут рассчитывать на доходы свыше €1 840. В то же время, в неквалифицированных сферах оплата не превышает €550-640.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в отраслях страхования, финансов, информации и связи — в пределах €1 280-1 370. Самые низкие — в сфере общественного питания, гостиничного бизнеса, административной и вспомогательной деятельности — €550-600.

Зарплаты по основным секторам экономики Турции в 2025 году (в евро в месяц):

информация и связь — 1 170;

финансовые и страховые услуги — 1 120;

научно-техническая деятельность — 980;

здравоохранение и социальная работа — 875;

поставка электроэнергии, газа, пара, кондиционирование — 930;

операции с недвижимостью — 815;

образование — 750;

добыча полезных ископаемых — 700;

водоснабжение, канализация, управление отходами — 690;

искусство, развлечения, отдых — 670;

оптовая и розничная торговля — 570;

производство — 565;

строительство — 545;

транспортировка и хранение — 540;

административная и вспомогательная деятельность — 505;

размещение и общественное питание — 500;

предоставление прочих услуг — 535.

Средняя зарплата в Турции по сравнению с Украиной

По данным Государственной службы статистики Украины, средняя месячная заработная плата в Украине за первый квартал 2025 года выросла на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 23 460 грн. Это около €487 в месяц.

Для сравнения, согласно последним данным Евростата, средняя заработная плата в Турции в 2025 году составляет около €873 в месяц. Это означает, что средний доход турецкого работника примерно в 1,8 раза выше, чем у украинского.

Турция как кандидат на вступление в ЕС демонстрирует постепенный рост зарплат, хотя по абсолютным показателям все еще отстает от большинства западноевропейских стран.

В то же время Украина, несмотря на стремительный рост средней зарплаты, имеет более низкий уровень оплаты труда в евроэквиваленте.

