Середня зарплата в Туреччині у 2025 році: як вона відрізняється від української

В Україні мінімальна заробітна плата зараз становить 8 тис. грн, а в Туреччині цей показник значно вищий.

Детальніше про мінімальну та середню зарплату в Туреччині – читайте в нашому матеріалі.

Яка мінімальна зарплата в Туреччині

Туреччина підняла мінімальну зарплату на 30% у 2025 році.

Мінімальна місячна зарплата зросла до 22 104 лір у 2025 році з попередніх 17 002 лір, заявив міністр праці Ведат Ісіхан. Це зростання відповідає прогнозам ринку.

Понад третина працівників отримує мінімалку, яка також впливає на формування інших зарплат.

Політики прогнозують, що інфляція сповільниться до 21% наприкінці 2025 року з нинішніх 47,1%.

Яка середня зарплата в Туреччині

За даними Євростату, розмір середньої зарплати в Туреччині – близько €873 на місяць. Це найнижчий показник серед країн-кандидатів на вступ до ЄС, і єдина країна, де середня зарплата не доходить до €1 тис.

З урахуванням купівельної спроможності різниця в доходах трохи згладжується, але загалом рівень зарплат у Туреччині все одно значно нижчий, ніж у Західній та Північній Європі.

У великих містах, таких як Стамбул, зарплати вищі, особливо у сферах фінансів, ІТ та страхування. Водночас у сферах обслуговування та некваліфікованої праці доходи значно менші.

Розмір середньої зарплати в Туреччині у 2025 році дуже відрізняється залежно від досвіду, навичок, компанії, галузі та регіону.

Наприклад, у Стамбулі середня зарплата становить приблизно €1 200–1 475 до вирахування податків. Спеціалісти з дипломом турецького або престижного європейського університету можуть розраховувати на доходи понад €1 840. Водночас у некваліфікованих сферах оплата не перевищує €550-640.

Найвищі зарплати зафіксовані в галузях страхування, фінансів, інформації та зв’язку – у межах €1 280-1 370. Найнижчі – у сфері громадського харчування, готельного бізнесу, адміністративної та допоміжної діяльності – €550-600.

Зарплати за основними секторами економіки Туреччини у 2025 році (у євро на місяць):

інформація та зв’язок — 1 170;

фінансові та страхові послуги — 1 120;

науково-технічна діяльність — 980 ;

охорона здоров’я та соціальна робота — 875;

постачання електроенергії, газу, пари, кондиціювання — 930;

операції з нерухомістю — 815;

освіта — 750;

видобуток корисних копалин — 700;

водопостачання, каналізація, управління відходами — 690;

мистецтво, розваги, відпочинок — 670;

оптова та роздрібна торгівля — 570;

виробництво — 565;

будівництво — 545;

транспортування та зберігання — 540;

адміністративна та допоміжна діяльність — 505;

розміщення та громадське харчування — 500;

надання інших послуг — 535.

Середня зарплата в Туреччині порівняно з Україною

За даними Державної служби статистики України, середня місячна заробітна плата в Україні за перший квартал 2025 року зросла на 24,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становила 23 460 грн. Це близько €487 на місяць.

Для порівняння, згідно з останніми даними Євростату, середня заробітна плата в Туреччині у 2025 році становить близько €873 на місяць. Це означає, що середній дохід турецького працівника приблизно у 1,8 раза вищий за український.

Туреччина як кандидат на вступ до ЄС демонструє поступове зростання зарплат, хоча за абсолютними показниками все ще відстає від більшості західноєвропейських країн. Водночас Україна, попри стрімке зростання середньої зарплати, має нижчий рівень оплати праці в євроеквіваленті.

