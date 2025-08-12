Гетманцев: Нелегальная торговля электронными сигаретами обходится бюджету в 5 млрд в год
Нелегальный рынок электронных сигарет в Украине ежегодно приводит к потерям государственного бюджета на сумму около 5 млрд грн. Часть этих средств государство теряет из-за схемы так называемых самозамесов, когда ингредиенты для вейпов продают отдельно. По данным исследований, каждый пятый украинский подросток употребляет электронные сигареты, которые часто попадают к ним именно через теневой рынок.
Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем видеоблоге Распаковка.
Нелегальная торговля электронными сигаретами наносит ущерб госбюджету
По его словам, в 2025 году не было приобретено ни одной акцизной марки для электронных сигарет, тогда как в 2023 году — почти 7 млн.
Продукция реализуется как через интернет, так и в магазинах, которые работают открыто и рекламируют свой товар.
Гетманцев отдельно объяснил суть “самозамесов”: покупатель отдельно приобретает ингредиенты для жидкости, а никотин получает в качестве “подарка”.
— Эта схема позволяет мошенникам уклоняться в год на 5 млрд грн, — сказал он.
Отдельную опасность, по словам Гетманцева, представляет продажа электронных сигарет несовершеннолетним.
— Каждый пятый подросток в Украине употребляет электронные сигареты. Речь идет о детях 12-15 лет, которые даже теоретически не могут приобрести сигареты легально. Нелегальный рынок отравляет их ежедневно, — подчеркнул глава комитета.
Он призвал правоохранительные органы, в частности и БЭБ, активизировать борьбу с теневыми продавцами, ликвидировать незаконные производства и каналы сбыта, а также добиваться реальных приговоров для нарушителей.