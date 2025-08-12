Гетманцев: Нелегальна торгівля е-сигаретами коштує бюджету 5 млрд на рік

Нелегальний ринок електронних сигарет в Україні щороку призводить до втрат державного бюджету на суму близько 5 млрд грн. Частину цих коштів держава втрачає через схему так званих самозамісів, коли інгредієнти для вейпів продають окремо. За даними досліджень, кожен п’ятий український підліток вживає е-сигарети, які часто потрапляють до них саме через тіньовий ринок.

Про це заявив глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму відеоблозі Розпаковка.

Нелегальна торгівля е-сигаретами завдає збитків держбюджету

За його словами, у 2025 році не було придбано жодної акцизної марки для електронних сигарет, тоді як у 2023 році – майже 7 млн.

Продукція реалізується як через інтернет, так і у магазинах, що працюють відкрито та рекламують свій товар.

Гетманцев окремо пояснив суть “самозамісів”: покупець окремо купує інгредієнти для рідини, а нікотин отримує як “подарунок”.

– Ця схема дає змогу шахраям ухилятися на рік на 5 млрд грн, — сказав він.

Окрему небезпеку, за словами Гетманцева, становить продаж електронних сигарет неповнолітнім.

– Кожен п’ятий підліток в Україні вживає електронні сигарети. Йдеться про дітей 12–15 років, які навіть теоретично не можуть придбати цигарки легально. Нелегальний ринок отруює їх щодня, – наголосив глава комітету.

Він закликав правоохоронні органи, зокрема і БЕБ, активізувати боротьбу з тіньовими продавцями, ліквідувати незаконні виробництва та канали збуту, а також домагатися реальних вироків для порушників.

