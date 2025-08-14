Медикам прифронтовых и отдаленных общин будут платить больше — Минздрав

Правительство увеличивает финансирование медиков, работающих в отдаленных и прифронтовых общинах — медучреждениям повышен размер выплат по Программе медицинских гарантий.

Медикам прифронтовых и отдаленных общин будут платить больше: что известно

Кабинет министров Украины внес изменения в реализацию Программы государственных гарантий для поддержки медицинских работников, которые оказывают первичную и экстренную помощь в малонаселенных и труднодоступных общинах, в частности на прифронтовых территориях.

— Наша стратегическая цель — чтобы качественная, доступная и бесплатная медицинская помощь была в каждом уголке Украины: от крупных городов до самых отдаленных сел и прифронтовых общин, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, отныне повышены корректирующие коэффициенты к капитационной ставке — размеру финансирования, которое НСЗУ перечисляет медучреждениям за каждого пациента, заключившего декларацию с врачом.

Сейчас смотрят

Учреждения первичной помощи в общинах с низкой плотностью населения будут получать на 20% больше средств (коэффициент 1,2).

Также выросли коэффициенты для экстренной помощи в зонах боевых действий: с 1,1 до 1,48 — для территорий возможных боевых действий, и с 1,26 до 6,01 — для активных боевых действий.

Изменения предусматривают сохранение или даже повышение ставок при превышении лимита деклараций при условии привлечения фельдшеров, врачей-интернов и медицинских сестер с высшим образованием.

Местные органы власти и военные администрации ежемесячно будут составлять и выполнять графики выездов медиков в отдаленные населенные пункты, отчитываясь об этом НСЗУ.

Кроме того, государство продолжает предоставлять медикам жилье и единовременные выплаты, в частности молодые врачи, которые будут работать в сельской местности или на прифронтовых территориях, могут получить 200 тыс. грн.

— Это часть системной политики развития сети медицинской помощи и кадрового потенциала, — подчеркнул Ляшко.

Источник : Минздрав

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.