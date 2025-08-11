Поддержка молодых врачей: как получить 200 тыс. грн выпускникам медицинских вузов

В Украине действует новая программа поддержки молодых врачей, по которой выпускники интернатуры 20 государственных высших учебных заведений, подчиненных Минздраву или МОН, смогут получить 200 000 гривен.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

200 тысяч гривен выпускникам медицинских вузов: как получить

Ранее выпускники медицинских и фармацевтических специальностей, которые заключали трехлетний договор с сельскими и поселковыми медучреждениями, получали разовую помощь, рассчитанную по прожиточному минимуму, сумма составляла менее 20 тысяч гривен.

Согласно решению правительства, в этом году выплату увеличили в 10 раз. Это касается прежде всего специалистов, которые закончили интернатуру в 2025 году или позже и подписали договор на работу в селах или на территории активных боевых действий не менее чем на три года.

Чтобы получить 200 000 гривен выпускникам медицинских вузов, последовательность действий должна быть такой:

Найдите вакансию на Едином портале вакансий медработников, которая соответствует требованиям программы. Свяжитесь с медучреждением, в котором на момент трудоустройства в штате будет находиться до 75% врачей, и убедитесь, что оно соответствует критериям расположения и укомплектованности. Подпишите договор на работу минимум на три года. До 10 октября подайте в высшее учебное заведение, где проходили интернатуру:

заявление на имя ректора;

письмо-подтверждение от медицинского учреждения;

копии диплома и сертификата о квалификации (при необходимости);

копию трудовой книжки или выписку из Реестра застрахованных лиц;

копию договора о трудоустройстве.

Далее ожидайте выплату — средства перечислят до конца бюджетного года.

— Это еще один инструмент, который позволяет нам укреплять медицинскую систему и поддерживать молодых врачей, которые выбирают работать там, где медицинская помощь особенно нужна, — отметил министр.

Напомним также, что в августе 2025 года правительство повысило ежемесячные выплаты для украинцев, получивших травмы в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

