Скільки коштує проживання в гуртожитку в Києві та які умови пропонують університети

Київ – це місто можливостей, що приваблює студентів із різних куточків України та світу. Молодь приїздить сюди здобувати освіту, відкривати для себе нові горизонти й будувати майбутнє. Щоб навчання було комфортним, університети столиці пропонують гуртожитки для своїх студентів.

Ми підготували огляд варіантів та дізналися, скільки коштує проживання в гуртожитку в Києві у 2025-2026 навчальному році.

Скільки коштує житло для студентів у Києві: вартість проживання в гуртожитках

Вартість проживання в гуртожитках Києва залежить від університету, а також від розташування приміщення. Адже деякі заклади вищої освіти мають кілька гуртожитків, і вартість проживання в них може суттєво відрізнятися.

Яка вартість проживання в гуртожитках у Києві Національного університету Києво-Могилянської академії

Гуртожиток на Троєщині у 2025–2026 навчальному році коштує:

для студентів — 800 грн за одне ліжко-місце,

для аспірантів і докторантів — 2700 грн.

Якщо ж студент бажає жити в одномісній кімнаті, доведеться сплатити 1104 грн, а аспірантам та докторантам — 3036 грн. Також діють певні пільги при поселенні.

У гуртожитку Києво-Могилянської академії, що розташований на Харківському шосе, ціни аналогічні: 800 грн для студентів і 2700 грн для аспірантів та докторантів. Вартість вказана за одне ліжко-місце, а проживання в одномісній кімнаті обійдеться у 1104 грн студентам і 3036 грн аспірантам та докторантам. Для іноземних студентів ціна становить 2200 грн.

Гуртожиток на вул. Маккейна, 31А коштує так само, як і на Харківському шосе. Крім того, академія має гуртожиток у смт Ворзель, де вартість проживання також не відрізняється від київської.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Вартість проживання в гуртожитках Київського національного університету імені Тараса Шевченка залежить від корпусу і умов:

За ліжко-місце у кімнаті без електролічильника доведеться заплатити від 790 грн на місяць.

У кімнаті з електролічильником ціна становить від 735 грн.

Якщо це кімната з покращеними умовами проживання, то одне ліжко-місце коштує від 1060 грн на місяць.

У гуртожитку №21А, який належить Інституту післядипломної освіти, вартість одного ліжко-місця становить 2220 грн.

Аспіранти та докторанти цього університету за проживання в кімнаті без електролічильника платять від 1046 грн.

Скільки коштує житло в гуртожитку Києва на рік у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка

У гуртожитках Київського столичного університету імені Бориса Грінченка вартість проживання стартує від 9500 грн за 10 місяців.

У гуртожитках №1 та №2 проживання коштує 11 500 грн за 10 місяців.

Також університет пропонує можливість проживати у гуртожитках партнерських закладів. Наприклад, у гуртожитку Київського кооперативного інституту бізнесу та права потрібно сплатити 10 000 грн за 5 місяців.

Київський національний університет будівництва та архітектури

Київський національний університет будівництва та архітектури також пропонує своїм студентам поселення у гуртожитки.

Цього року заповнити Google-форму для поселення можна з 11 серпня. На сайті університету зазначено, що пріоритетне право на поселення мають першокурсники, які мешкають далі ніж за 50 км від Києва. За один навчальний рік доведеться заплатити 9 600 грн.

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця також пропонує кілька гуртожитків для студентів. Вартість проживання відрізняється для громадян України та іноземців:

Для студентів-громадян України за одне ліжко-місце потрібно сплатити 520 грн на місяць.

Аспіранти, докторанти та лікарі-інтерни (громадяни України) сплачують 1929 грн на місяць.

Для іноземних студентів проживання у двомісній кімнаті коштує 90 доларів США (за курсом НБУ) на місяць.

У тримісній кімнаті вартість проживання для іноземця становить 80 доларів США на місяць.

Київський університет права Національної академії наук України

Київський університет права Національної академії наук України надає студентам місця в гуртожитку. Вартість одного ліжко-місця становить 1850 грн на місяць.

Для поселення необхідно взяти у виші направлення. Попередньо потрібно внести оплату за 5 місяців проживання — 9250 грн.

Київський аграрний університет Національної академії наук

Київський аграрний університет Національної академії наук пропонує гуртожиток-готель для студентів, аспірантів та гостей університету.

Вартість проживання залежить від умов та статусу мешканця й становить від 600 до 1200 грн на місяць.

Абітурієнти та студенти заочної форми навчання також можуть проживати в гуртожитку. Для них вартість — 400 грн за добу.

У кімнатах поліпшеного типу проживання обійдеться у 600 грн за добу.

У розпорядженні мешканців — пральня, бібліотека з читальною залою, а також Wi-Fi на всій території. Студенти й аспіранти платять за ліжко-місце 600 грн на місяць.

Національна академія управління

У гуртожитках Національної академії управління мають право поселитися студенти денної форми навчання. А за наявності вільних місць, дозволяється тимчасове поселення студентів заочної форми.

Кімнати розраховані на 3–4 особи. Вони обладнані санвузлом (душова кабіна та туалет), а кухня розташована на кожному поверсі й використовується спільно.

Крім того, в гуртожитку є тренажерний зал та тенісний стіл. Вартість проживання становить 600 грн на місяць, проте оплата здійснюється одразу за півріччя.

