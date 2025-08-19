Выплата 4 500 грн украинцам: кто может получить социальную помощь и как подать заявку

С 1 июля 2025 года в Украине ввели новую базовую социальную помощь. Но Кабинет Министров Украины принял изменения в порядок реализации экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи. Соответствующее решение закреплено постановлением от 13 августа 2025 года № 986.

Кто может получить выплаты объединенной социальной помощи

Базовая социальная помощь объединяет несколько видов выплат в одну. Это было сделано для того, чтобы людям не приходилось отдельно оформлять несколько видов помощи и собирать много справок.

Помощь направлена на оказание финансовой поддержки наиболее уязвимым категориям населения. Проект выплаты такой социальной помощи украинцам продлится до 1 июля 2027 года.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №371 от 25 марта 2025 года, которое регулирует реализацию экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной поддержки, выплаты объединенной социальной помощи для уязвимых категорий населения предусмотрены для:

семей с низким уровнем доходов;

многодетных семей;

людей с инвалидностью I и II группы;

одиноких родителей или матерей, получающих государственную помощь на детей;

семей, получающих временную поддержку на ребенка в связи с неуплатой алиментов или отсутствием данных об одном из родителей.

Базовая помощь назначается на семью сроком на 6 месяцев и выплачивается одному из членов семьи, который обратился за ее назначением. После ее можно будет автоматически продлить еще на полгода.

Также базовая социальная помощь, назначенная на семью, может выплачиваться равными частями на каждое совершеннолетнее лицо из числа членов семьи по их желанию.

Стоит отметить, что после назначения базовой денежной помощи предыдущие государственные выплаты временно прекращаются.

Если человек получает выплаты, которые не включены в проект, например, пенсию или субсидию, тогда они будут продолжаться отдельно.

Что изменилось в августе 2025 года

Основные нововведения предусматривают:

Выплаты многодетным семьям. Помощь на детей в таких семьях будет предоставляться только при наличии технической возможности.

Распределение средств. По желанию членов семьи назначенное пособие может быть разделено на равные части между всеми совершеннолетними.

Круг получателей. Поддержка распространяется на детей до 18 лет, а также на лиц до 23 лет, если они учатся на дневной или дуальной форме. Одинокий человек считается отдельной семьей.

Назначение помощи. Выплаты будут производиться автоматически через Единую информационную систему социальной сферы и приложение Дія. Если информации в государственных базах нет, подать заявление можно в бумажной форме.

Проверка данных. Для определения права и размера помощи будут использоваться сведения из 13 государственных реестров. В частности, ГМС, Государственного реестра актов гражданского состояния, налоговых и имущественных баз, реестра внутренне перемещенных лиц, а также образовательных реестров.

Подтверждение согласия. Все совершеннолетние члены семьи должны подтвердить согласие на назначенный размер помощи через электронную подпись в приложении Дія. При этом промежуток между подачей заявления о намерении получить помощь и заявления на назначение не должен превышать 10 дней.

Финансовые уточнения. В обновленных приложениях к постановлению прописаны детали относительно использования банковских счетов, валютных операций и выплат помощи равными частями через Дія.

Какой размер выплаты объединенной социальной помощи

Размер социальной помощи определяется индивидуально. При расчете из максимально возможной суммы вычитают средний доход семьи за последние три месяца. То есть, чем меньше зарабатывает семья, тем больше будет размер предоставляемой поддержки.

Люди, соответствующие требованиям могут получить:

4500 грн — на первого члена семьи;

3150 грн (то есть 70%) — для каждого совершеннолетнего члена семьи (на каждого следующего взрослого);

4500 грн — на детей до 18 лет, а также лиц с инвалидностью I-II групп.

Напоминаем, что эти суммы не фиксированы. Сначала определяется индивидуальная базовая величина для каждого члена семьи. Затем от нее вычитают среднемесячный доход семьи. Именно эту разницу компенсирует государство.

Например, если расчетная помощь для семьи составляет 13 500 грн, а их месячный доход равен 6000 грн, то после расчета они получат 7500 грн помощи, то есть от 13 500 грн вычитается 6000 грн.

Выплата 4500 грн: как подать заявку

Подача заявок на получение выплаты в 4500 грн стартует:

для многодетных и малообеспеченных семей — с 1 июля;

для других категорий лиц — с 1 октября.

Подать заявку можно:

в отделениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

онлайн через портал Дія.

Необходимо иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины или паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

вид на постоянное (временное) жительство;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о рождении ребенка (при необходимости).

При подаче заявки на выплат помощи необходимо указать контактные данные (номер телефона, адрес электронной почты) и зарегистрированное место жительства.

Также необходимо указать номер текущего счета в уполномоченном банке, через который будет осуществляться выплата денежной помощи.

Выплата 4 500 грн украинцам: кто не имеет права на получение помощи

Выплаты не предусматриваются, если:

в семье есть трудоспособные лица, которые в течение последних трех месяцев не работали, не учились и не проходили военную или альтернативную службу;

домохозяйство владеет двумя квартирами или вторым авто, которому менее 15 лет;

на банковских счетах семьи есть более 100 тыс. грн;

семья за последний год осуществила финансовые операции на сумму более 100 тыс. грн.

Также в случае выявления недостоверной информации полученную помощь 4500 грн придется вернуть.

