Государственная поддержка после 65 лет: кто может получить и размер

В 2025 году в Украине для людей, которые достигли 65 лет, но не имеют достаточного страхового стажа для назначения пенсии по возрасту предусмотрена государственная поддержка.

Что такое государственная поддержка пенсионерам после 65 лет из-за недостаточного страхового стажа и как ее получить в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Государственная поддержка после 65 лет: что это и кому предоставляется

В Украине пенсионные выплаты назначат в 65 лет при наличии страхового стажа от 15 до 22 года. Если его недостаточно, тогда вместо пенсии человек имеет право на получение государственной социальной помощи, то есть социальной пенсии по возрасту.

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Государственная поддержка после 65 лет — социальная помощь (пенсия), которая выплачивается из государственного бюджета тем гражданам, которые не приобрели право на страховую пенсию из-за отсутствия необходимого стажа.

В 2025 году такую поддержку могут получить лица, которые соответствуют следующим условиям:

достигли возраста 65 лет;

не имеют права на пенсию из-за недостаточного страхового стажа (менее 15 лет);

не получают других регулярных выплат, превышающих прожиточный минимум;

не имеют трудоспособных родственников, обязанных содержать (исключения допускаются);

украинцы или лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Украины.

Согласно Закону Украины О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, государственная поддержка для лиц старше 65 лет устанавливается на уровне 30% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который установлен на дату назначения помощи.

Размер помощи не может быть меньше прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность. В 2025 году он равен 2 361 грн.

На выплаты влияет:

размер общего уровня дохода семьи;

наличие других источников дохода (помощь, субсидии и т.д.).

Полный перечень условий необходимых для получения социальной пенсии определяется Постановлением №261 Кабинета Министров Украины от 02 апреля 2005 года.

В 2025 году государственная поддержка для людей после 65 лет составляет:

для людей в возрасте от 65 лет — 708 грн;

для людей с инвалидностью I группы — 2361 грн;

для людей с инвалидностью II группы — 1888 грн;

для людей с инвалидностью III группы — 1416 грн;

для священнослужителей — 1180 грн.

Государственная поддержка для лиц старше 65 лет: как получить в 2025 году

Чтобы получить государственную помощь необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения по месту жительства и предоставить следующие документы:

паспорт, идентификационный код;

справку о доходах;

справку из Пенсионного фонда об отсутствии права на пенсию;

другие документы по запросу органов соцзащиты.

Рассмотрение заявления длится ориентировочно до 10 рабочих дней.

Стоит отметить, что государственная поддержка после 65 лет для людей, которые не имеют права на пенсию назначаются навсегда, а для лиц с инвалидностью — на период установления инвалидности.

Итак, в 2025 году предоставляется государственная поддержка пенсионерам после 65 лет из-за недостаточного страхового стажа, людям, которые не пользуются никакими пенсионными или социальными выплатами, а также малообеспеченным слоям населения.

Источник: Правительственный портал

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