Виплата 4 500 грн українцям: хто може отримати соціальну допомогу та як подати заявку

З 1 липня 2025 року в Україні запровадили нову базову соціальну допомогу. Але Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку реалізації експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги. Відповідне рішення закріплене постановою від 13 серпня 2025 року № 986.

Хто отримуватиме 4 500 грн та за яких умов надається допомога — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Хто може отримати виплати об’єднаної соціальної допомоги

Базова соціальна допомога поєднує кілька видів виплат в одну. Це було зроблено для того, щоб людям не доводилося окремо оформлювати кілька видів допомоги та збирати багато довідок.

Зараз дивляться

Допомога направлена на надання фінансової підтримки найбільш вразливим категоріям населення. Проєкт виплати такої соціальної допомоги українцям триватиме до 1 липня 2027 року.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 371 від 25 березня 2025 року, яка регулює реалізацію експериментального проєкту щодо надання базової соціальної підтримки, соціальна допомога для вразливих категорій населення передбачена для:

родин з низьким рівнем доходів;

багатодітних родин;

осіб з інвалідністю I та II групи;

одиноких батьків або матерів, які отримують державну допомогу на дітей;

сімей, що отримують тимчасову підтримку на дитину у зв’язку з несплатою аліментів або відсутністю даних про одного з батьків.

Базова допомога призначається строком на 6 місяців на сім’ю й виплачується одному з членів родини, який звернувся за її призначенням. Потім її можна буде автоматично продовжити ще на пів року.

Також базова соціальна допомога, призначена на сім’ю, може виплачуватися рівними частинами на кожну повнолітню особу з-поміж членів сім’ї за їхнім бажанням.

Після призначення базової грошової допомоги попередні державні виплати тимчасово припиняються.

Якщо людина отримує виплати, які не включені до проєкту, наприклад пенсію або субсидію, тоді вони продовжуватимуться окремо.

Що змінилося у серпні 2025 року

Основні нововведення передбачають:

Виплати багатодітним сім’ям. Допомога на дітей у таких родинах надаватиметься лише за наявності технічної можливості.

Розподіл коштів. За бажанням членів сім’ї призначена допомога може бути поділена на рівні частини між усіма повнолітніми.

Коло отримувачів. Підтримка поширюється на дітей до 18 років, а також на осіб до 23 років, якщо вони навчаються на денній чи дуальній формі. Одинока особа вважається окремою сім’єю.

Призначення допомоги. Виплати відбуватимуться автоматично через Єдину інформаційну систему соціальної сфери та застосунок Дія. Якщо інформації у державних базах немає, подати заяву можна у паперовій формі.

Перевірка даних. Для визначення права та розміру допомоги будуть використовуватись відомості з 13 державних реєстрів. Зокрема, ДМС, Державного реєстру актів цивільного стану, податкових і майнових баз, реєстру внутрішньо переміщених осіб, а також освітніх реєстрів.

Підтвердження згоди. Усі повнолітні члени родини мають засвідчити згоду на призначений розмір допомоги через електронний підпис у застосунку Дія. При цьому проміжок між поданням заяви про намір отримати допомогу та заяви на призначення не повинен перевищувати 10 днів.

Фінансові уточнення. В оновлених додатках до постанови прописані деталі щодо використання банківських рахунків, валютних операцій та виплат допомоги рівними частинами через Дія.

Який розмір виплати об’єднаної соціальної допомоги

Розмір соціальної допомоги визначається індивідуально. Під час розрахунку із максимально можливої суми віднімають середній дохід родини за останні три місяці. Тобто що менше заробляє сім’я, то більшою буде розмір наданої підтримки.

Люди, що відповідають вимогам, можуть отримати:

4 500 грн — на першого члена родини;

3 150 грн (тобто 70%) — для кожного повнолітнього члена сім’ї (на кожного наступного дорослого);

4 500 грн — на дітей до 18 років, а також осіб з інвалідністю I–II груп.

Нагадуємо, що ці суми не фіксовані. Спочатку визначається індивідуальна базова величина для кожного члена сім’ї. Потім від неї віднімають середньомісячний дохід сім’ї. Саме цю різницю компенсує держава.

Наприклад, якщо розрахункова допомога для родини становить 13 500 грн, а їхній місячний дохід дорівнює 6 000 грн, то після розрахунку вони отримають 7 500 грн допомоги, тобто від 13 500 грн віднімається 6 000 грн.

Виплата 4 500 грн: як подати заявку

Подання заявок на отримання виплати 4 500 грн стартує:

для багатодітних та малозабезпечених родин — з 1 липня;

для інших категорій осіб — з 1 жовтня.

Подати заявку можна:

у відділеннях Пенсійного фонду України (ПФУ);

онлайн через портал Дія.

Необхідно мати такі документи:

паспорт громадянина України або паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

посвідку на постійне (тимчасове) проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про народження дитини (за необхідністю).

Під час подання заявки на виплати допомоги необхідно вказати контактні дані (номер телефону, адресу електронної пошти) та зареєстроване місце проживання.

Також необхідно зазначити номер поточного рахунку в уповноваженому банку, через який здійснюватиметься виплата грошової допомоги.

Виплата 4 500 грн українцям: хто не має права на отримання допомоги

Виплати не передбачаються, якщо:

у родині є працездатні особи, які протягом останніх трьох місяців не працювали, не навчалися й не проходили військову чи альтернативну службу;

домогосподарство володіє двома квартирами або другим авто, якому менше ніж 15 років;

на банківських рахунках сім’ї є понад 100 тис. грн;

родина за останній рік здійснила фінансові операції на суму понад 100 тис. грн.

Також у разі виявлення неправдивої інформації отриману допомогу у 4 500 грн доведеться повернути.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.