Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Что происходит с мозгом после использования ChatGPT – исследование
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Марина Мелехова, редактор ленты
2 мин.

НБУ обновил купюру 20 гривен: появился патриотический лозунг

20 гривень з патріотичним гаслом
Фото: НБУ

Ко Дню Независимости НБУ вводит в обращение банкноты номиналом 20 гривен с патриотическим лозунгом.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Купюра 20 гривен с патриотическим лозунгом: что известно

С 21 августа 2025 года Нацбанк начал плановый выпуск модифицированной купюры номиналом 20 гривен с обновленным дизайном.

Сейчас смотрят

Главное изменение — появление патриотического лозунга Слава Украине! Героям слава в верхнем правом углу банкноты. Все остальные элементы купюры 20 гривен соответствуют образцу 2018 года.

Нацбанк также планирует обновить банкноты номиналом 100 и 200 гривен.

Инициатива НБУ продолжает традицию, начатую в августе 2024 года. Тогда были введены в обращение модифицированные купюры номиналом 500, 1000 и 50 гривен.

В ведомстве отмечаютт, что гражданам не нужно обменивать старые 20-гривневые купюры на новые.

Деньги предыдущих лет выпуска до сих пор являются платежным средством и принимаются без каких-либо ограничений.

Все физические и юридические лица на всей территории Украины обязаны принимать их для любых платежей.

Читайте также
Какие гривны не принимают в Украине в 2025 году и где их можно обменять
Гроші, гривні, гривня, економіка

Связанные темы:

ДеньгиДень НезависимостиНацбанк
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь