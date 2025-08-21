НБУ обновил купюру 20 гривен: появился патриотический лозунг

Ко Дню Независимости НБУ вводит в обращение банкноты номиналом 20 гривен с патриотическим лозунгом.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Купюра 20 гривен с патриотическим лозунгом: что известно

С 21 августа 2025 года Нацбанк начал плановый выпуск модифицированной купюры номиналом 20 гривен с обновленным дизайном.

Сейчас смотрят

Главное изменение — появление патриотического лозунга Слава Украине! Героям слава в верхнем правом углу банкноты. Все остальные элементы купюры 20 гривен соответствуют образцу 2018 года.

Нацбанк также планирует обновить банкноты номиналом 100 и 200 гривен.

Инициатива НБУ продолжает традицию, начатую в августе 2024 года. Тогда были введены в обращение модифицированные купюры номиналом 500, 1000 и 50 гривен.

В ведомстве отмечаютт, что гражданам не нужно обменивать старые 20-гривневые купюры на новые.

Деньги предыдущих лет выпуска до сих пор являются платежным средством и принимаются без каких-либо ограничений.

Все физические и юридические лица на всей территории Украины обязаны принимать их для любых платежей.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.