НБУ обновил купюру 20 гривен: появился патриотический лозунг
Ко Дню Независимости НБУ вводит в обращение банкноты номиналом 20 гривен с патриотическим лозунгом.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
Купюра 20 гривен с патриотическим лозунгом: что известно
С 21 августа 2025 года Нацбанк начал плановый выпуск модифицированной купюры номиналом 20 гривен с обновленным дизайном.
Главное изменение — появление патриотического лозунга Слава Украине! Героям слава в верхнем правом углу банкноты. Все остальные элементы купюры 20 гривен соответствуют образцу 2018 года.
Нацбанк также планирует обновить банкноты номиналом 100 и 200 гривен.
Инициатива НБУ продолжает традицию, начатую в августе 2024 года. Тогда были введены в обращение модифицированные купюры номиналом 500, 1000 и 50 гривен.
В ведомстве отмечаютт, что гражданам не нужно обменивать старые 20-гривневые купюры на новые.
Деньги предыдущих лет выпуска до сих пор являются платежным средством и принимаются без каких-либо ограничений.
Все физические и юридические лица на всей территории Украины обязаны принимать их для любых платежей.