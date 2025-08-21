Укр Рус
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

НБУ оновив купюру 20 гривень: з’явилося патріотичне гасло

20 гривень з патріотичним гаслом
Фото: НБУ

До Дня Незалежності НБУ вводить в обіг банкноти номіналом 20 гривень з патріотичним гаслом.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України.

Купюра 20 гривень з патріотичним гаслом: що відомо

З 21 серпня 2025 року Нацбанк розпочав плановий випуск модифікованої купюри номіналом 20 гривень з оновленим дизайном.

Головна зміна — поява патріотичного гасла Слава Україні! Героям слава у верхньому правому куті  банкноти. Усі інші елементи купюри 20 гривень відповідають зразку 2018 року.

Нацбанк також планує оновити банкноти номіналом 100 та 200 гривень.

Ініціатива НБУ продовжує традицію, започатковану у серпні 2024 року. Тоді були введені в обіг модифіковані купюри номіналом 500, 1000 та 50 гривень.

У відомстві зазначають, що громадянам не потрібно обмінювати старі 20-гривневі купюри на нові. Гроші попередніх років випуску досі є платіжним засобом і приймаються без будь-яких обмежень.

Усі фізичні та юридичні особи на всій території України зобов’язані приймати їх для будь-яких платежів.

