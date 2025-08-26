В Украине ежемесячно тысячи студентов получают государственную финансовую поддержку в виде стипендий. Эти выплаты могут быть академическими или социальными и начисляются на основании успеваемости студента или его социального статуса.

Кто получает стипендию на первом курсе и при каких условиях ее можно потерять, читайте в нашем материале.

Кто получает стипендию на первом курсе в Украине

На первом курсе право на получение стипендии имеют только те студенты, которые поступили на бюджетную форму обучения и показали высокие результаты во время вступительной кампании.

Академическая стипендия для первокурсников начисляется не по результатам сессии, ведь ее они еще не проходили, а по конкурсному баллу, сформированному из оценок Национального мультипредметного теста.

То есть те, кто имеет лучшие показатели НМТ и попал в число рекомендованных для обучения по государственному заказу, могут рассчитывать на такую выплату.

В то же время социальная стипендия не зависит от успеваемости и определяется исключительно на основании определенных социальных гарантий, например, ее могут получить дети-сироты, студенты с инвалидностью, дети из многодетных или малообеспеченных семей и другие категории, предусмотренные законом.

Таким образом, академическая стипендия привязана к результатам поступления, а социальная — к наличию установленных льгот.

Кто из первокурсников получает стипендию в обязательном порядке

В первом семестре первого курса студенты, имеющие право на получение социальных стипендий, будут их получать даже, если не имеют высоких результатов НМТ.

К категориям студентов, которые могут получить социальные стипендии, относятся:

Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

Лица с инвалидностью I–III группы;

Дети участников боевых действий и участников Революции Достоинства;

Студенты из малообеспеченных семей, получающие государственную социальную помощь;

Дети, проживающие в населенных пунктах на линии соприкосновения;

Дети погибших или умерших во время боевых действий или массовых акций протеста;

Другие категории, предусмотренные законодательством и постановлениями Кабинета Министров Украины.

Но если после первого семестра у студента есть академическая задолженность, его могут лишить права на получение социальной стипендии. Подробнее читайте здесь.

Можно ли потерять стипендию на первом курсе

Студенты первого курса могут потерять стипендию по нескольким причинам.

Кто может потерять стипендию на 1 курсе:

Даже если стипендия была назначена в начале обучения, ее могут прекратить выплачивать из-за низкой успеваемости. Например, если студент не сдал сессию или отдельные экзамены и зачеты, то его академическая стипендия отменяется.

Под низкими результатами подразумеваются оценки, которые не достигают минимальных критериев, установленных учебным заведением.

Пропуски занятий без уважительных причин и несвоевременное выполнение учебных заданий негативно влияют на право получать стипендию.

Если студент накапливает академическую задолженность и не устраняет ее в течение установленного срока (до начала следующего семестра), он исключается из рейтинга для назначения стипендий.

Социальная стипендия на первом курсе тоже может быть прекращена, если студент теряет основание для льготы, например меняется социальный статус семьи.

